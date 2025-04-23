桃竹苗4縣市大雷雨 粉專：鋒面抵達 中部以北變天

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：苗栗縣、新竹市、桃園市、新竹縣，持續時間至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：桃園市中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、平鎮區、新屋區、觀音區。新竹市東區、北區、香山區。新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉。苗栗縣竹南鎮、頭份市、後龍鎮、造橋鄉。

吹南風的暖熱日子結束，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天新一波鋒面抵達，之後東北季風跟著增強後，就要再度變天。