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桃竹苗4縣市大雷雨 粉專：鋒面抵達 中部以北變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中部以北、宜蘭一帶，今早起直到周末容易下雨，雨型會是時陰時雨的型態為主。本報資料照片
中部以北、宜蘭一帶，今早起直到周末容易下雨，雨型會是時陰時雨的型態為主。本報資料照片

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：苗栗縣、新竹市、桃園市、新竹縣，持續時間至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：桃園市中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、平鎮區、新屋區、觀音區。新竹市東區、北區、香山區。新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉。苗栗縣竹南鎮、頭份市、後龍鎮、造橋鄉。

吹南風的暖熱日子結束，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天新一波鋒面抵達，之後東北季風跟著增強後，就要再度變天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中部以北、宜蘭一帶，今早起直到周末容易下雨，雨型會是時陰時雨的型態為主。同時，東北季風增強，隨著時間接近周末，溫度也會一路下滑到20度左右，明顯轉涼。中部開始變天的時間點會晚一點。南部則影響相對小一點，雨少很多，間歇短暫雨為主，甚至還有可能繼續上看30度高溫。未來幾天會是南北兩個世界的格局，南來北往多注意。

降雨趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

大雷雨 新竹 東北季風

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