下午起變天 吳德榮：轉雨降溫 慎防劇烈天氣

今晨馬祖有濃霧；中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖、金門及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天下午至明天鋒面在北部附近，北台灣及中部山區轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

溫度方面，他說，今天上午仍偏暖，下午起轉涼，北部19至31度、中部18至34度、南部19至36度、東部18至35度。

吳德榮表示，周五、周六鋒面再南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降、明顯轉涼；仍有劇烈天氣發生的機率。

周日鋒面逐漸遠離，吳德榮表示，天氣稍緩和，仍有局部雨。下周一另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，下周二至下周四逐漸好轉，氣溫逐日升；下周二山區午後有少量降雨的機率，下周三、下周四各地晴朗穩定。下周五又有鋒面快速移入、天氣再轉變。模式末期的短波活動，模擬不確定性大，應注意其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。