大雷雨狂炸金門 鋒面影響中部以北漸轉雨、晚起降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。圖／氣象署提供
鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。圖／氣象署提供

中央氣象署今晨發布大雷雨即時訊息，警戒區域金門縣，持續時間至上午6時；慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。

今天鋒面影響，氣象署說，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區則是雲量增加，而在中部以北有較大雨勢發生的機率，並且會伴隨雷擊以及強陣風，午後各地山區也會有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天高溫因降雨影響略微下降，北部及宜、花地區約29、30度，中部地區及台東31、32度，南部地區還是可以來到30至34度，南部近山區或河谷也有35、36度左右或以上高溫發生的機會，至於各地低溫普遍約22至25度。

鋒面影響下，金門白天開始短暫陣雨或雷雨，澎湖則為多雲；氣溫方面，澎湖24至29度，金門22至28度，馬祖19至23度。

金門、馬祖及夜晚清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意路況安全。

西南風偏強，彰化以北沿海、恆春半島及蘭嶼、金門、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

明天鋒面通過，天氣較不穩定，各地雲量增多、環境偏溼，雨勢最明顯的地區在中部以北，可能有較強對流帶來的局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；東北季風隨後逐漸增強，北部及東北部天氣轉涼。

周五、周六東北季風影響，北部及宜蘭、花蓮天氣早晚氣溫較涼，周五整天偏涼，而低溫在周六清晨只有18至20度，感受稍涼，其他地區氣溫則下降約2、3度，搭配華南雲雨區東移影響，各地降雨機率偏高，並且雨區有擴大的趨勢；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並且在北部及東北部地區有較大雨勢發生的機率，迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，南部地區亦轉為有零星短暫陣雨。

周日東北季風減弱，北部及宜蘭高溫回升至26度以上；台灣附近環境仍偏溼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周一另一鋒面影響；各地天氣再度轉為不穩定的狀態，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；鋒面影響時程仍有變動的機會，並且不排除會有較大雨勢發生的機率。

下周二水氣減少，東半部地區、恆春半島及各山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。春季天氣變化快速，天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

金門 馬祖

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