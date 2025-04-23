不吃牛肉救地球？民團籲食品標碳排

昨為世界地球日，民團呼籲，政府應落實永續低碳健康飲食計畫，導入食品「ＶＥＧＡＮ標章」新架構，鼓勵餐廳業者在餐單上標示每道菜的「溫室氣體排放量」，供消費者參考，以期有效減碳。

聯合國糧食及農業組織統計，全球約百分之廿四的溫室氣體來自農牧業排放，立委陳昭姿昨舉辦「地球日推動永續低碳健康飲食計畫」公聽會，陳昭姿說，飲食行為也是導致溫室效應的主因之一，國家力拚減碳，卻嚴重忽視飲食減排、飲食轉型，占比微乎其微。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，國際期刊「科學」研究報告指出，在各動物蛋白質生產所排放的「公斤二氧化碳當量」中，以牛肉達九十九點四八最高，而堅果僅○點四三，兩者相差二○○多倍。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，國內素食分類制度仍停留在奶蛋素、植物辛素等，先進國家早以健康、永續與碳足跡為導向。呼籲政府將「溫室氣體排放量」列入餐單食品標示，比照熱量、肉品來源等作法。