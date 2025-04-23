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中藥商資格放寬 藥師轟邱泰源下台
「今天站在這裡不是為了飯碗，而是為了用藥安全的最後一道防線。」藥師公會全聯會昨號召上百名藥師至衛福部前快閃陳抗，批評三月十八日公告的版本是「竹篙套菜刀」，違法擴大解釋，點名衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰「腦袋裝大便」，應該下台。
衛福部三月十八日公告，新增核釋藥事法第一○三條第二項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並開放中藥或藥學相關科系畢業生修畢中藥核心課程，且實習一年以上即可登記為中藥商。」
藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，衛福部解釋令允許未取得藥師執照者販售中藥，讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，完全無需藥師專業把關，為違法者開後門。
蘇奕彰強調，絕不會出現藥師擔心調劑權，或販售調劑用藥、處方藥等問題，再者，全國執業藥師投入中藥販賣業比率不到百分之四。
據統計，我國列冊中藥商二○一九年僅剩七七七一家。蘇奕彰指出，如果中藥商持續凋零，恐影響民生需求。
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