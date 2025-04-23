聽新聞
0:00 / 0:00

中藥商資格放寬 藥師轟邱泰源下台

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
藥師公會全國聯合會百餘名藥師昨天赴衛福部抗議，不滿放寬沒有藥事專業的人經營中藥販賣業務，威脅全民用藥安全。記者林澔一／攝影
藥師公會全國聯合會百餘名藥師昨天赴衛福部抗議，不滿放寬沒有藥事專業的人經營中藥販賣業務，威脅全民用藥安全。記者林澔一／攝影

「今天站在這裡不是為了飯碗，而是為了用藥安全的最後一道防線。」藥師公會全聯會昨號召上百名藥師至衛福部快閃陳抗，批評三月十八日公告的版本是「竹篙套菜刀」，違法擴大解釋，點名衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰「腦袋裝大便」，應該下台。

衛福部三月十八日公告，新增核釋藥事法第一○三條第二項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並開放中藥或藥學相關科系畢業生修畢中藥核心課程，且實習一年以上即可登記為中藥商。」

藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，衛福部解釋令允許未取得藥師執照者販售中藥，讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，完全無需藥師專業把關，為違法者開後門。

蘇奕彰強調，絕不會出現藥師擔心調劑權，或販售調劑用藥、處方藥等問題，再者，全國執業藥師投入中藥販賣業比率不到百分之四。

據統計，我國列冊中藥商二○一九年僅剩七七七一家。蘇奕彰指出，如果中藥商持續凋零，恐影響民生需求。

中藥 快閃 衛福部

延伸閱讀

影／百餘名藥師批衛福部 為無專業背景者開後門賣藥

傳美國115年不參加WHA 邱泰源：該做的還是要做

落實豬肉產地、萊劑標示遭美國關切 衛福部表態了

對等關稅恐衝擊藥品 邱泰源：還沒發生的事先不要擔心

相關新聞

拼裝電動車事故 遊客求償無門

拼裝電動車事故頻傳，業者卻無相關保險機制，導致民眾求償無門，抱怨「對國旅寒心」。學者呼籲中央訂定型化契約規範，例如強制業...

回響／零關稅紐乳沒降價 公平會：收到檢舉

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售約一公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價一二○元，...

中藥商資格放寬 藥師轟邱泰源下台

「今天站在這裡不是為了飯碗，而是為了用藥安全的最後一道防線。」藥師公會全聯會昨號召上百名藥師至衛福部前快閃陳抗，批評三月...

明起變天雷雨開炸、氣溫下跌 下周還有另波鋒面接力

明天起受鋒面影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，尤其中部以北需留意雷雨或較大雨勢，周四起東...

健康主題館／巧吃4類食物 保暖舒緩經痛

月經來潮的疼痛，是許多女性一輩子的夢魘，想要減緩不適，除了吃止痛藥外，對的營養補充是舒緩經痛最根本的方法。推薦舒緩經痛4...

小天后卡蜜拉首度來台開唱 8月14日降臨高流

以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。