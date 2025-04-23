回響／零關稅紐乳沒降價 公平會：收到檢舉

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售約一公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價一二○元，是當地價格的三倍，業務通路價格也沒有調降，引發關注。有網友更發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。

對此，公平會表示，雖有接到檢舉函，但並未提出具體業者及事證；紐西蘭鮮奶也面臨國產鮮奶競爭，商品價格高低則是市場機制決定，公平會在意的是業者之間是否有聯合訂價。

紐乳零關稅今年生效，然而無論是市售或業務通路價格，都未明顯調降，讓消費者好奇「便宜紐乳在哪裡」？有網友更在ＰＴＴ八卦板發文，號召網友「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格的行為，引發熱烈回響。網友直言，「早就該整頓乳品市場」、「都沒關稅還這麼貴」。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，樂見網友發起寄信檢舉活動，消費者應重視自身消費權益，政府也應該啟動監督機制。他也呼籲業者，既然已經零關稅，就應重新計算合理的利潤與定價策略，不要有沒有關稅，都同樣價格。

公平會表示，確實有收到民眾指紐西蘭鮮奶價格過高，但並沒有具體點出那一個業者；公平會職責是業者是否聯合訂價，以及業者是否藉由獨占地位進行掠奪式訂價。若要發動調查，必須檢具具體內容。目前沒有相關業者聯合行為事證，會持續觀察。

農業部則說，將持續觀測國內總體乳品市場變化，並協助酪農共同面對貿易自由化衝擊。