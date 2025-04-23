聽新聞
0:00 / 0:00

回響／零關稅紐乳沒降價 公平會：收到檢舉

聯合報／ 記者楊惠琪陳素玲／台北報導
台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，在台售價較當地貴了幾倍，有網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。聯合報系資料照片
台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，在台售價較當地貴了幾倍，有網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。聯合報系資料照片

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售約一公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價一二○元，是當地價格的三倍，業務通路價格也沒有調降，引發關注。有網友更發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。

對此，公平會表示，雖有接到檢舉函，但並未提出具體業者及事證；紐西蘭鮮奶也面臨國產鮮奶競爭，商品價格高低則是市場機制決定，公平會在意的是業者之間是否有聯合訂價。

紐乳零關稅今年生效，然而無論是市售或業務通路價格，都未明顯調降，讓消費者好奇「便宜紐乳在哪裡」？有網友更在ＰＴＴ八卦板發文，號召網友「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格的行為，引發熱烈回響。網友直言，「早就該整頓乳品市場」、「都沒關稅還這麼貴」。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，樂見網友發起寄信檢舉活動，消費者應重視自身消費權益，政府也應該啟動監督機制。他也呼籲業者，既然已經零關稅，就應重新計算合理的利潤與定價策略，不要有沒有關稅，都同樣價格。

公平會表示，確實有收到民眾指紐西蘭鮮奶價格過高，但並沒有具體點出那一個業者；公平會職責是業者是否聯合訂價，以及業者是否藉由獨占地位進行掠奪式訂價。若要發動調查，必須檢具具體內容。目前沒有相關業者聯合行為事證，會持續觀察。

農業部則說，將持續觀測國內總體乳品市場變化，並協助酪農共同面對貿易自由化衝擊。

紐西蘭 鮮奶

延伸閱讀

劉世芳批白營「中國鬼吃台灣米」牛煦庭：台灣米恐沒得吃

回響／零關稅「紐乳」沒降價 網友發起一人一信檢舉

台灣想談零關稅「不可能」…川普底線曝光？中經院：15%才是理想價

對等關稅談判 中經院長估川普內心理想稅率15%起跳

相關新聞

拼裝電動車事故 遊客求償無門

拼裝電動車事故頻傳，業者卻無相關保險機制，導致民眾求償無門，抱怨「對國旅寒心」。學者呼籲中央訂定型化契約規範，例如強制業...

回響／零關稅紐乳沒降價 公平會：收到檢舉

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售約一公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價一二○元，...

中藥商資格放寬 藥師轟邱泰源下台

「今天站在這裡不是為了飯碗，而是為了用藥安全的最後一道防線。」藥師公會全聯會昨號召上百名藥師至衛福部前快閃陳抗，批評三月...

明起變天雷雨開炸、氣溫下跌 下周還有另波鋒面接力

明天起受鋒面影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，尤其中部以北需留意雷雨或較大雨勢，周四起東...

健康主題館／巧吃4類食物 保暖舒緩經痛

月經來潮的疼痛，是許多女性一輩子的夢魘，想要減緩不適，除了吃止痛藥外，對的營養補充是舒緩經痛最根本的方法。推薦舒緩經痛4...

小天后卡蜜拉首度來台開唱 8月14日降臨高流

以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。