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今年第4起群聚…麻疹增2例 在越染病傳同事

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

我國上周新增兩例麻疹確診，一例境外移入、一例本土，因兩人有職場接觸史，被認定為今年第四起麻疹群聚，相關接觸者多達二三五人。本土個案於發病前夕（四月十五日）至台中養生館，並在兩處餐廳用餐，與本土確診者足跡重疊者務必執行十八天自主健康監測。

防疫醫師林詠青指出，上周境外移入個案為北部廿多歲女性，出生後接種過兩劑麻疹疫苗，三月下旬至越南峴港旅遊，返國七天後出現發燒、咳嗽、出疹等症狀。第四度就醫才採檢確診，疫調後匡列一五四名接觸者。

接觸者中一名卅多歲女性出現症狀，林詠青指出，兩人曾於職場互動、用餐，該個案於接觸後九天發病，匡列接觸者八十一人；兩名個案相關接觸者共二三五人，預計監測至五月十一日。

卅多歲女性曾於四月十五日造訪台中，疫調足跡有「春不荖足湯養生館中港行館」（一點四十分至三點半），再至「龍華閣川味牛肉麵水餃」用餐（三點四十分至四點），又轉往「吃茶三千台灣概念店」（四點十分至五十分），台中衛生局初步匡列卅五名可能接觸者。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年已累計廿八例麻疹病例，均與越南有關。越南麻疹疫情嚴重，今年迄四月中旬累積確診人數高達七點六萬例。近期曾赴越南旅遊的民眾，三周內如有發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼、出疹等，盡速就醫，並告知旅遊史。

確診 越南 麻疹

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