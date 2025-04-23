拼裝電動車事故 遊客求償無門

拼裝電動車事故頻傳，業者卻無相關保險機制，導致民眾求償無門，抱怨「對國旅寒心」。學者呼籲中央訂定型化契約規範，例如強制業者投保相關意外責任險等，從源頭管理。對此，交通部表示，會研議訂定全國性指引，供地方政府參考。

池上著名景點金城武樹、伯朗大道及自行車道，去年一月發生拼裝電動車死亡事故，上周又有民眾租借拼裝電動車遊自行車步道，發生事故後卻無處反映。

張小姐表示，上周三與三名友人前往南寮漁港租賃四輪拼裝電動車，不料才剛啟動離開腳踏車店，就發現車輛不斷偏右且難以校正，最後失控撞上一旁車輛，導致友人右手骨折，其他人瘀青挫傷。

張小姐表示，事後發現業者沒有保險機制，新竹市政府也無訂定相關規範，對拼裝電動車無法可管，而他們不僅要付醫療費用，還要負擔撞到路旁車輛的損失，無處申訴，嘆「遇到這種三不管事件，真的對國旅寒心」。

據統計，電動輔助自行車事故件數逐年攀升，二○二二年死傷一五八一人、去年則有二一○四人，今年截至四月廿二日止，死傷累計一九七人。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，電動車輛管制應回歸商業作法，業者應有保險機制，地方政府應要求業者投保相關意外責任險。

消基會交通委員會召集人李克聰說，業者應要有保險機制，若不小心發生事故，責任釐清才會更清楚，建議應在租用費用中，有定型化契約做規範，另外，管理歸屬雖屬地方政府，但中央政府也應訂定相關規範，從源頭管理。

交通部表示，拼裝電動車屬其他慢車，為地方政府管轄權責，業者違法營業只能靠警方取締。公共運輸及監理司長林福山表示，目前金門、彰化、宜蘭、高雄、台東都有相關規定，後續將請公路局向新竹市了解，協助訂定地方自治條例或管理辦法。

至於是否比照沙灘車管理，訂定全國性指引，督促地方政府規範安全檢查、保險、定型化契約，林福山說，會納入考量。