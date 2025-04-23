世界地球日 北台8縣市為地球種樹

為響應全球環保議題及減碳趨勢，北台8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，新北市長侯友宜及北台7縣市代表宣布活動起跑，將持續到明年4月，透過專屬網站，提供免費苗木及媒合公有土地，邀民眾加入植樹行動。

昨天是世界地球日，新北、台北、基隆、桃園、宜蘭、竹市、竹縣及苗栗等8縣市成立「北台區域發展推動委員會」，攜手為推動經濟、環境等議題而努力，號召民眾、企業及團體為這片土地種下一棵樹，也符合聯合國SDGs永續發展目標。

侯友宜強調，環保永續是政府責任，需要更多力量響應，活動目標是在2026年底完成種下30萬棵苗木願景。

新北市農業局表示，透過架設專屬植樹網站，提供8縣市的植樹地圖，介紹各縣市的適種環境，也提供免費苗木及媒合公有土地。民眾及團體可於網站上報名植樹，參與者可將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，透過網站下載專屬參與證書，為行動留下紀錄。

台北市副市長張溫德表示，面對氣候變遷及高溫挑戰，透過立體綠化及綠戶提升，降低體感溫度，也在捷運路廊廣植行道樹。為讓觀念向下扎根，去年在國小帶動減碳課程，讓淨零理念成為生活一部分。

新北長期推動計畫型植樹，今年也透過多元植樹－都市造林計畫，盤點出40公頃閒置公有土地與企業媒合，未來亦將持續媒合企業團體合作植樹，2030年前將與100家企業合作。詳情可見「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」網站：https://www.tree-planting.com.tw/