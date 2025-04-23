健康你我他／年輕醫師貼心敬業 傳授低血鈉保健法

雖然有維持運動習慣，飲食也養生，自認健康情況良好，可是年過八十後，身體難免開始變化，倦怠感也浮現，還兩度進出醫院掛急診。藉此見證了台灣深具憐憫、慈悲與高度同理心的年輕專業醫師。

今年年初某日早餐時，突然暈厥，甚至無明顯知覺，內人立即聯絡119，送到北市聯醫仁愛院區掛急診，處置效率極高，短時間內就有醫師前來診治。

一位年輕急診專業的陳湘臻醫師仔細問診後，立刻安排我進行胸部X光、血液、檢體及心電圖等檢查。檢查報告顯示我是身體鈉離子偏低，造成急性昏厥，陳醫師接著安排我躺在病床上吊點滴，且不斷安慰我及家人。待即將出院時，她除了給予處方藥及完整檢查報告外，並提醒注意飲食中提升鈉離子指數之道。

可能是年紀與飲食疏忽，兩個月後，我在某晚感到胸悶，且有強烈不安之感，再度趕往仁愛院區掛急診。年輕的賴明宏醫師待我之親切與審慎處置方式，也令人感動。雖然夜間急診室求診患者甚多，他仍耐心、懇切地建議進行心電圖及血液檢測，且忙到深夜。賴醫師的敬業、關懷與專業診療態度，令我萬分感動。

感謝北市聯醫仁愛院區急診部慈悲、溫馨、敬業的陳醫師與賴醫師。他們讓我見證了台灣醫療界溫馨的美麗「風景」，我也因此學到了進一步保健與養生的寶貴祕訣。