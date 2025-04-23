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婦膽結石怕留疤 達文西手術50分鐘解決

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
達文西單孔膽囊切除術，住院時間更短、術後疼痛更輕、傷口隱蔽美觀。圖／亞東醫院提供
達文西單孔膽囊切除術，住院時間更短、術後疼痛更輕、傷口隱蔽美觀。圖／亞東醫院提供

45歲全職媽媽林女士，過去一年反覆出現右上腹悶痛，生活品質大受影響。經腹部超音波檢查發現，她的膽囊內有兩顆約3公分大的膽結石，因擔心傳統手術留下疤痕遲遲未治療，導致疼痛加劇。在親友鼓勵下，她前往亞東醫院一般外科醫師張堯任門診，經評估後，決定接受達文西單孔膽囊切除術，手術歷時僅50分鐘，隔日即順利出院返家。

膽囊切除手術採單孔微創技術，傷口藏於肚臍中，幾乎看不見，林女士術後恢復良好，她開心表示，「沒想到幾乎無痛、無痕，恢復速度比預期還快。」張堯任指出，達文西單孔膽囊切除手術結合機械手臂高精度操作與內建螢光影像系統，可精準辨識膽道結構，顯著降低膽管損傷等併發症風險，讓手術更精準、更安全。

與傳統腹腔鏡手術相較，張堯任說，單孔手術具備三大優勢：一是住院天數縮短至平均2.0天；二是術後疼痛減輕，評估下降0.5分；三是傷口完全隱藏於肚臍，外觀自然無痕，更適合重視美觀與生活品質的現代病患。

膽結石與膽囊瘜肉雖屬常見膽囊疾病，卻不可輕忽。張堯任提醒，有反覆腹痛、腹脹、消化不良等症狀，應盡早就醫檢查，避免病情惡化。根據最新臨床指引，以下情況建議考慮接受膽囊切除手術：

1.膽結石患者：

有症狀者，如反覆腹痛。

無症狀但為高風險族群，如：結石直徑大於3公分、合併糖尿病或免疫功能低下者。

2.膽囊瘜肉患者：

瘜肉直徑超過1公分，可能存在惡性變化風險。

瘜肉快速增大或是伴隨相關症狀。

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