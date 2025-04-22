地方盼高鐵延宜蘭再開公聽會 鐵道局：多管道說明
宜蘭縣議長張勝德今天在議會臨時會提案，建議交通部於頭城或礁溪再辦高鐵延宜蘭公聽會。鐵道局回應，公聽會已完成，未來持續透過各種公開管道說明。
交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地，計畫已進入第2階段環評。
交通部3月5日在宜蘭大學舉辦公聽會後，地方包含頭城鎮和礁溪鄉公所等機關認為多項議題仍未充分說明，發起連署陳情，盼在頭城、礁溪地區加開公聽會。
鐵道局回應，高度重視各界對高鐵延伸宜蘭計畫的關注，也了解地方對工程影響與溝通程序仍有期待與疑問。因法定程序的公聽會已依法辦理完成，會議紀錄於4月2日發函予相關單位並上網公開。
鐵道局說，未來仍將持續透過各種公開管道說明、加強溝通，也歡迎各界持續提供意見，鐵道局將納入規劃妥善處理。
另，部分宜蘭居民關切高鐵路廊兩旁土地禁建與限建情形、高架工程、列車產生震動噪音對環境景觀的衝擊。
鐵道局回應，目前所規劃的禁限建範圍，均依據高鐵結構及營運安全所需，且僅限於路權內與其兩側特定區域。禁建範圍的土地已屬國有，是高鐵因興建、營運之需所取得的路權範圍；限建範圍的土地，自高速鐵路路基或結構物外緣兩側起算60公尺寬的廊帶，民眾若有建築或開發需求，只要事前提出申請、經專業審查通過，即可進行。目前，尚無地主權益受影響。
有關噪音振動及景觀衝擊部分，鐵道局說，皆已詳細評估，經防制後未造成影響，並納環境影響評估報告書及綜合規劃報告書範疇內。
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