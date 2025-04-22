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新北鶯歌陶博館6/30前免費逛 週末市集表演接力登場

中央社／ 新北22日電
新北市立鶯歌陶瓷博物館22日表示，26、27日將連辦文創生活市集，另外，街藝表演有雜耍特技、奇幻魔術秀、泡泡秀、亂打秀等多元節目，歡迎民眾共襄盛舉。（陶博館提供）中央社
新北市立鶯歌陶瓷博物館22日表示，26、27日將連辦文創生活市集，另外，街藝表演有雜耍特技、奇幻魔術秀、泡泡秀、亂打秀等多元節目，歡迎民眾共襄盛舉。（陶博館提供）中央社

新北市立鶯歌陶瓷博物館今天表示，即起至6月30日開放免門票參觀，4月26日起連續兩週末舉辦「春日拾音」，結合文創生活市集、街藝表演、流行音樂及兒童劇團等活動。

鶯歌陶博館長張啟文透過新聞稿指出，2025春遊三鶯系列活動首波推出「甕藏春梅」，吸引逾2萬人到訪陶博館，接續將推出年度特展、文創生活市集、三鶯遊程等活動，歡迎民眾一同參與。

陶博館表示，4月26日、4月27日連辦文創生活市集，首週推出「職人集」市集，包括鶯歌燒、金工、編織、木工、皮革等多元工藝。另外，街藝表演有雜耍特技、奇幻魔術秀、泡泡秀、亂打秀等多元節目。

另外，5月3日、5月4日推出「饗享集」市集，包括在地特色美食、茶行、咖啡、花藝、香氛等。5月3日還有歌手曉翎、黃譽韶、田亞寧、吳汶芳接力演唱；5月4日另有陸爸爸說演故事劇場帶來「三角湧阿嬤的陶土記憶盒」，萬花筒劇團演出「窯裡的秘密」。

陶博館指出，春遊三鶯活動將一路持續至6月1日，每週末皆有精采活動，邀請民眾一起同樂。

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