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三不管！民眾騎拼裝電動車受傷求償無門「對國旅寒心」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾騎拼裝電動車因車輛控制不靈活撞路旁汽車受傷，不料業者竟無保險機制，民眾求償無門。圖為民眾受傷情況。圖／張姓民眾授權提供
民眾騎拼裝電動車因車輛控制不靈活撞路旁汽車受傷，不料業者竟無保險機制，民眾求償無門。圖為民眾受傷情況。圖／張姓民眾授權提供

自行車深度旅遊風潮正夯，但台灣相關法令卻跟不上，去年1月台東池上伯朗大道才發生拼裝電動車死亡事故，不料，上周三又有人於新竹市南寮漁港發生拼裝電動車事故，發現業者竟無相關保險機制，民眾求償無門。交通部表示，該自行步道及拼裝電動車均為地方政府管轄，但願意協助地方訂定自治條例或管理辦法。

池上著名景點金城武樹、伯朗大道及自行車道，去年1月發生拼裝電動車死亡事故，不料，上周三又有民眾欲租借拼裝電動車遊自行車步道，發生事故後卻無處反映。

投訴的張小姐表示，上周三與同行3人前往新竹南寮漁港租賃4輪拼裝電動車，3個小時600元，欲暢遊被譽為「北台灣最美自行車道」的新竹17公里海岸風景區，不料才剛啟動離開腳踏車店，就發現車輛不斷偏右且難以校正，最後失控撞上一旁車輛，導致1名右手骨折，其他人瘀青挫傷。

張小姐指出，事發後向店家了解才發現，業者沒有保險機制，且由於新竹市政府無訂定相關規範，因此針對拼裝電動車也無法可管，而他們不僅要付自身的醫療費用，還要負擔撞到路旁車輛的損失，無處可申訴，嘆「難得國旅卻遇到這種三不管事件，真的對國旅寒心」。

根據統計，近年電動輔助自行車事故件數逐年攀升，2022年死傷人數有1581人、2023年1970人、2024年2104人，今年截至4月22日止，總計死傷人數有197人。

高餐觀光研究所教授劉喜臨表示，不管什麼樣的旅遊工具或運具都應安全合法，針對電動車輛管制問題，回歸到商業做法應有保險機制，像是台東縣政府就要求業者去做投保相關意外責任險；消基會交通委員會召集人李克聰說，除要求地方政府應訂定相關規範，要求業者落實保險機制，中央也應訂定相關規範或指引，讓地方有依可循。

交通部坦言，拼裝電動車屬其他慢車，為地方政府管轄權責。若地方有訂定自治條例或管理辦法，違規業者可依照道交條例第69條第2項處300元罰鍰，但若地方政府無訂定法令，就無法按照道交條例懲處，業者違法營業只能靠警方取締。

對於拼裝電動車規範，公共運輸及監理司司長林福山表示，可以與地方政府合作，目前金門、彰化、宜蘭、高雄、台東都有相關規定，後續將請公路局向新竹市了解，協助訂定地方自治條例或管理辦法；至於是否比照沙灘車管理訂定指引，督促地方政府規範安全檢查、保險、定型化契約，林福山表示，會納入考量、研議。

民眾騎拼裝電動車因車輛控制不靈活撞路旁汽車受傷，不料業者竟無保險機制，民眾求償無門。圖為拼裝電動車撞倒路旁汽車情況。圖／張姓民眾授權提供
民眾騎拼裝電動車因車輛控制不靈活撞路旁汽車受傷，不料業者竟無保險機制，民眾求償無門。圖為拼裝電動車撞倒路旁汽車情況。圖／張姓民眾授權提供
自行車深度旅遊風潮正夯，但台灣相關法令卻跟不上，民眾租賃拼裝電動車發生事故後，發現業者竟無保險機制，導致民眾求償無門。圖／張姓民眾授權提供
自行車深度旅遊風潮正夯，但台灣相關法令卻跟不上，民眾租賃拼裝電動車發生事故後，發現業者竟無保險機制，導致民眾求償無門。圖／張姓民眾授權提供
民眾騎拼裝電動車因車輛控制不靈活撞路旁汽車受傷，不料業者竟無保險機制，民眾求償無門。圖為民眾受傷情況。圖／張姓民眾授權提供
民眾騎拼裝電動車因車輛控制不靈活撞路旁汽車受傷，不料業者竟無保險機制，民眾求償無門。圖為民眾受傷情況。圖／張姓民眾授權提供

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