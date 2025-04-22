明起變天雷雨開炸、氣溫下跌 下周還有另波鋒面接力

明天起受鋒面影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，尤其中部以北需留意雷雨或較大雨勢，周四起東北季風增強，周五、周六雨區擴大且明顯降溫，周六清晨最冷，北部僅剩21度，周日東北季風減弱，但緊接下周一再迎另一波鋒面，水氣又將增加。

陳姵安說，明（23日）受鋒面影響，周四（24日）鋒面通過，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部則為多雲的天氣，中部以北需留意雷雨或較大雨勢發生，午後山區也有局部短暫陣雨。

周四起東北季風增強，周五、周六（25、26日）伴隨華南雲雨區東移，北部、東北部及東半部雨區擴大，南部也有零星短暫降雨，迎風面的北部、東北部有較大雨勢。

周日（27日）東北季風減弱，水氣較少，但北部、東半部、恆春半島仍有局部短暫降雨，其他地區恢復多雲的天氣，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周一（28日）再迎另一波鋒面，水氣略增，中部以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，也不排除有較大雨勢；下週二（29日）水氣明顯減少，僅東半部、恆春半島及各地山區有零星短暫降雨。

溫度方面，陳姵安指出，明天受到降雨影響，溫度略降，但仍悶熱，北部降至30度，中部32度，南部較無影響高溫34度，近山區高溫甚至上看35、36度。

周四東北季風增強，各地明顯降溫，北部降至27度，中部29度，南部30至33度；周五、周六北部僅21、22度，中部26、27度，南部29至32度。

陳姵安提及，「這波鋒面最低溫落在周六清晨，北部、東北部僅18、19度」，中部、花東地區21、22度，南部23至25度，周日東北季風減弱，氣溫回升，北部約28度，中南部28至32度。