世界地球日 8休閒牧場推循環農業小旅行

今天是422世界地球日，農業部表示，已跟8家休閒農場合作，輔導建立專屬的「農業生物質全循環機制」，像是用黑水虻處理乳牛糞尿變可用堆肥，呼籲民眾可來場循環農業小旅行。

響應422世界地球日，農業部臉書今天發布休閒農場體驗循環農業小旅行資訊，全台計有8處。

台灣西半部有4處，包含苗栗縣的飛牛牧場，導入黑水虻生物處理乳牛糞尿，變成可再利用的堆肥，不僅增加剩餘資源再利用率，也減少農場產出廢棄物及外購資源的成本。

另3處為彰化縣奈米休閒農場的「果樹枝條開發木醋液再利用」、嘉義縣向禾休閒漁場的「蚵貝剩餘資源漁業循環再利用」，以及台南市仙湖休閒農場的「龍眼木料熱值運用」。

台灣東半部也有4處，包含宜蘭縣有3處與花蓮縣1處，分別為頭城休閒農場的「頭城農場方舟及循環農業多元應用」、大塭休閒農場的「農場黑水虻及魚菜共生零廢棄循環系統」、三富休閒農場的「農場生物質飼料化應用」，還有花蓮縣君達休閒農場的「雞隻飼養與香草種植循環農業」。