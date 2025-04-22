快訊

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

聽新聞
0:00 / 0:00

有喝有保庇！泰山Ｘ白沙屯媽祖 連續11天進香客免費喝

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
泰山企業代表與拱天宮代表共同推薦泰山純水白沙屯媽祖聯名款。圖/泰山提供
泰山企業代表與拱天宮代表共同推薦泰山純水白沙屯媽祖聯名款。圖/泰山提供

白沙屯媽祖繞境進香活動將於5月1日晚上23點25分登轎，這場全台信徒關注的年度盛事，泰山歡慶75周年、旗下泰山純水也首度推出白沙屯媽祖聯名款，同步贊助24,000瓶泰山純水供媽祖起駕晚會、迎駕、進香期間供香燈腳飲用，5/1至5/11搭乘通霄線及後龍線進香免費接駁車的信眾，即可獲得泰山純水白沙屯媽祖聯名限定版一瓶，數量有限送完為止。

泰山純水在農曆新年推出與財神廟聯名商品大獲好評，帶動水品業績大幅成長，此次合作，在瓶標設計以金色點綴白沙屯媽祖聖像，增添莊嚴與尊貴，更特別的是融入享譽「粉紅超跑」美名的白沙屯媽祖鑾轎，並以桃紅瓶蓋搭配「保庇不斷」字樣傳達媽祖庇佑靈驗的傳奇。

今年白沙屯媽祖進香將於5月1日啟程、預計5月3日抵達北港，並於5月4日0點40分進行進火儀式，去程為37小時預將是一場長時間的步行活動，考驗著香燈腳們的耐力與毅力，因此，隨時補充水分倍顯重要。

泰山表示，泰山純水選用台灣高山泉水，是目前市面上唯一高溫105度煮沸過的純水，無生水味，飲用起來更安心；而瓶蓋不脫落的專利，則讓信眾們方便單手暢飲、補水更便利。

泰山純水首度推出白沙屯媽祖聯名款，瓶標設計融入享譽「粉紅超跑」美名的白沙屯媽祖鑾轎。圖/泰山提供
泰山純水首度推出白沙屯媽祖聯名款，瓶標設計融入享譽「粉紅超跑」美名的白沙屯媽祖鑾轎。圖/泰山提供
泰山純水擁有瓶蓋不脫落的專利，白沙屯媽祖款以桃紅瓶蓋搭配「保庇不斷」字樣。圖/泰山提供
泰山純水擁有瓶蓋不脫落的專利，白沙屯媽祖款以桃紅瓶蓋搭配「保庇不斷」字樣。圖/泰山提供

白沙屯媽祖 進香 香燈腳

延伸閱讀

白沙屯媽祖進香活動人潮爆滿 交通部協助紓解疏運壓力

白沙屯媽祖進香爆量30萬人 交長陳世凱視察雙鐵交通整備

「粉紅超跑」5月2日凌晨起程 台灣移動人龍逾30萬人盛況可期

白沙屯香燈腳逾30萬人 北港公所擴大免費接駁 廣開休息區

相關新聞

越南「Cộng Cà Phê 共咖啡」有現沖河粉！台灣限定「越南牛肉河粉」悄開賣　百元開吃「正宗湯頭+軟嫩牛肉」超道地

越南咖啡廳開賣河粉！正宗越南咖啡品牌「Cộng Cà Phê」登台後即吸引大批民眾朝聖，現在竟獨家開賣台灣限定「越南牛肉河粉」，...

限量7000組！肯德基「我愛媽咪親子桶」搭配人氣保鮮桶

迎接母親節，「肯德基」宣佈推出「我愛媽咪親子桶」，採大小兩桶設計，內含有蜂蜜風味蒜醬脆雞、咔啦脆雞等多項餐點，並贈送可重...

「福容大飯店高雄館」社群小編瘋了！免費送30張「兩人同行早餐招待券」！超簡單步驟1次看

福容大飯店高雄館特別推出社群里程碑慶祝活動！為迎接Threads平台即將突破百萬瀏覽量與5000名粉絲目標，飯店祭出限時早餐招待券大放送，邀請大家一同共襄盛舉，享受晨間的美好時光。

2人同行1人半價！「涮樂和牛」羅東店　連3天限時優惠

馬辣集團旗下和牛鍋物品牌「涮樂和牛鍋物」自4月25日起連續3天，針對羅東店推出「半價吃和牛」活動，凡兩成人同行消費指定方...

美福大飯店Buffet千元有找！彩匯自助餐廳「4人同行1人免費」到5月底 「爐烤牛排、生魚片到招牌牛肉麵」統統吃到飽

現在流行揪團吃Buffet！台北美福大飯店1F「彩匯自助餐廳」以多樣豐盛菜色深受饕客喜愛，即日起加碼推出「揪團優惠」，下午茶吃到飽1,000元有找，...

南部人母親節大餐！ 饗食天堂「雪蟹腳」3店限定吃到飽　豪華5品無限享用

南部人母親節大餐！ 饗食天堂「雪蟹腳」吃到飽 全餐期3店限定+豪華5品無限享用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。