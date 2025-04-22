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有喝有保庇！泰山Ｘ白沙屯媽祖 連續11天進香客免費喝
白沙屯媽祖繞境進香活動將於5月1日晚上23點25分登轎，這場全台信徒關注的年度盛事，泰山歡慶75周年、旗下泰山純水也首度推出白沙屯媽祖聯名款，同步贊助24,000瓶泰山純水供媽祖起駕晚會、迎駕、進香期間供香燈腳飲用，5/1至5/11搭乘通霄線及後龍線進香免費接駁車的信眾，即可獲得泰山純水白沙屯媽祖聯名限定版一瓶，數量有限送完為止。
泰山純水在農曆新年推出與財神廟聯名商品大獲好評，帶動水品業績大幅成長，此次合作，在瓶標設計以金色點綴白沙屯媽祖聖像，增添莊嚴與尊貴，更特別的是融入享譽「粉紅超跑」美名的白沙屯媽祖鑾轎，並以桃紅瓶蓋搭配「保庇不斷」字樣傳達媽祖庇佑靈驗的傳奇。
今年白沙屯媽祖進香將於5月1日啟程、預計5月3日抵達北港，並於5月4日0點40分進行進火儀式，去程為37小時預將是一場長時間的步行活動，考驗著香燈腳們的耐力與毅力，因此，隨時補充水分倍顯重要。
泰山表示，泰山純水選用台灣高山泉水，是目前市面上唯一高溫105度煮沸過的純水，無生水味，飲用起來更安心；而瓶蓋不脫落的專利，則讓信眾們方便單手暢飲、補水更便利。
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