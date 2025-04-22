24日鋒面通過中部以北有雨 週末高溫降到2字頭

氣象署今天表示，明天鋒面接近，24日受鋒面影響，中部以北有較大雨勢；25、26日東北季風及華南水氣移入，全台有雨，北部高溫約降至攝氏21度，預估26日清晨最冷、低溫約18度。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，鋒面影響、24日鋒面通過，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生、且不排除有大雨的可能；東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，24日鋒面通過後緊接著東北季風增強，25、26日東北季風影響及華南雲雨區東移，全台有雨，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區為零星短暫陣雨；其中北部及東北部地區有局部較大雨勢。

陳姵安指出，27日東北季風減弱，但仍有部分水氣，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。

陳姵安說，預估最快27日晚間起會有下一波鋒面接近、28日鋒面影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；29日水氣逐漸減少，以東半部、各山區有零星短暫雨為主。

氣溫方面，陳姵安說，今天最高溫為屏東縣內埔鄉三地門37.3度，其次為新北市新店區36.3度；由於今天西南風傍晚仍持續影響，因此可能在太陽下山後仍有一段偏暖的時間。

陳姵安提到，明天起因降雨影響，氣溫會逐步下降。明天北部高溫約30度左右，東半部29度、中南部32至34度，其中屏東仍有機會達36度以上；24日各地高溫會再降3度左右。

陳姵安指出，25日起東北季風影響，北部整天約21度，東北部22度，中部27、28度，南部仍可達30度以上；預估最冷的時間點是26日清晨，北部低溫約18、19度，宜花地區20、21度，中部、台東22度，南部23至25度。

陳姵安表示，預估27日就會回溫，北部高溫可回升至28度、中部29度、南部30度左右；28日因降雨影響，高溫又略降1、2度。

陳姵安提醒，明天全天馬祖及金門、清晨中部以北地區有局部霧或低雲，影響能見度。