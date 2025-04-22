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天熱吃不下當心餓壞好菌 營養專家推「這飲品」好安心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，他最近的腸道救星，就是木耳飲，感覺好菌們都在開派對，他個人偏愛「白木耳＋紅棗」這種天然微甜口味，或黑木耳搭桂圓也很讚，喝起來不會膩，還有種喝完就會「嗯嗯順」的安心感。本報資料照片
營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，他最近的腸道救星，就是木耳飲，感覺好菌們都在開派對，他個人偏愛「白木耳＋紅棗」這種天然微甜口味，或黑木耳搭桂圓也很讚，喝起來不會膩，還有種喝完就會「嗯嗯順」的安心感。本報資料照片

最近天氣熱，許多民眾熱到不想吃東西，營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，他也有這樣的情形，但肚子卻常常咕嚕、咕嚕叫，朋友笑說：「你的腸道是不是在抗議啊？」他想了想，可能是真的。洪泰雄說，這陣子忙到吃菜量變少、水喝得也不夠，腸道裡的小居民們，也就是「好菌」，可能都餓壞了。

洪泰雄重新檢視自己的飲食，才驚覺最近忽略了對好菌來說，超重要的食物「水溶性膳食纖維」。他用一個比喻說給學生聽，水溶性纖維就像是好菌的「Buffet 自助餐」，黏黏滑滑的質地，好菌超愛，吃了會幫忙製造「滅火器」—短鏈脂肪酸，幫忙降低體內發炎、照顧腸道。如木耳、燕麥、蘋果、洋蔥、秋葵、海藻等，都是水溶性纖維的寶庫。

不只是水溶性纖維，非水溶性膳食纖維同等重要。洪泰雄說，非水溶性膳食纖維可說是「管道清潔工」，像芹菜、地瓜皮、糙米、堅果、豆渣等，幫忙把廢物推出體外，讓便便順利通行。水溶性、非水溶性纖維都很重要，各司其職。

洪泰雄說，他最近的腸道救星，就是木耳飲，以前他只把木耳當作配菜，沒想到它也是水溶性纖維的強者，現在天氣熱，把平常的飲料換成木耳飲，冰涼清爽、不甜膩，好菌們感覺都在裡面開派對。他個人偏愛「白木耳＋紅棗」這種天然微甜口味，或黑木耳搭桂圓也很讚，喝起來不會膩，還有種喝完就會「嗯嗯順」的安心感。

洪泰雄提醒，別以為每天吃蔬菜、水果，纖維就一定夠，依衛福部國健署資料，國內45歲以下大多民眾纖維攝取量不到建議量的一半，因此，菜要吃夠，水果要有，且主食換成全穀，並偶爾來杯木耳飲、奇亞籽水，補充水溶性纖維，平時吃得好，不是為了瘦而已，更是讓體內好菌順順運轉。

水果

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