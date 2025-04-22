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世界地球日 台灣大邀民眾參與4項減碳挑戰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大推出「世界地球日減碳挑戰」，發起「極限關燈」、「無塑生活」、「低碳飲食」、「零廢棄挑戰」等4大任務，邀請民眾參與減碳行動。圖／台灣大提供
台灣大哥大推出「世界地球日減碳挑戰」，發起「極限關燈」、「無塑生活」、「低碳飲食」、「零廢棄挑戰」等4大任務，邀請民眾參與減碳行動。圖／台灣大提供

今（22）日是2025世界地球日於4月22日登場，台灣大哥大以實際行動響應永續承諾，推出「世界地球日減碳挑戰」，發起「極限關燈」、「無塑生活」、「低碳飲食」、「零廢棄挑戰」等4大任務，邀請民眾揪親友一起挑戰，透過簡單、好玩、日常化的任務參與減碳行動。

4月22日當天，民眾只要完成任一挑戰、拍照紀錄後，至台灣大哥大Facebook官方粉絲團指定貼文留言，即有機會抽中品牌筆記本、原子筆等限量小物。

台灣大邀請民眾4月22日晚上8點與myfone門市同步關燈一小時。根據2024年台灣「地球一小時」活動統計，單次即可減少143公噸碳排，相當於1萬3000顆以上20年生的樹，提醒大眾反思日常用電習慣。

在「無塑生活」方面，鼓勵民眾一天不使用一次性塑膠，從自備購物袋、水壺或便當盒做起。台灣每年消耗逾20億個一次性飲料杯，多數最終進入掩埋場或海洋。僅一天的無塑行動，就可減少12件塑膠包材垃圾，若全民持續一個月，預估可減少逾26萬件一次性垃圾，對生態與資源節約具實質貢獻。

在「低碳飲食」方面，提倡選擇純植物飲食或當季在地食材。據聯合國報告，全球約三分之一的溫室氣體排放與食物生產相關，而肉類與乳製品的碳足跡遠高於蔬果，從餐桌做出選擇，也是最實際的氣候行動；在「零廢棄挑戰」方面，鼓勵重複使用、不製造垃圾，減少對原物料的依賴。零廢棄生活能減少溫室氣體排放、促進循環經濟。從改用可重複物品、二手衣物、修復用品做起，更是對抗氣候變遷的重要一環。

台灣大亦透過資通訊核心能力推動低碳行動，鼓勵民眾使用電動車充電服務MyCharge。旗下MyCharge電動車充電服務即日起至4月30日推出限時優惠，電動車充電「24小時不限站點」每度優惠6.9元（原價8元），鼓勵更多車主投入綠能出行。MyCharge在全台已建置超過65座站點、400多支充電樁，提供支援多規格AC充電樁、手機掃碼快速啟動充電流程的智慧體驗，布點全台13間好市多與商辦大樓，全力發展無感充電，打造電動車友善環境。

台灣大作為全台電信業首家加入RE100的企業，承諾2030年再生能源使用率達35%、2035年提升至60%，並於2040年全面實現RE100。

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