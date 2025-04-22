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花期盛開蜂蜜產量回升 較正常年多1至2成

中央社／ 台北22日電
農業部苗栗區農業改良場22日表示，今年蜂蜜產量回升，可比正常年產量再多1、2成。不過雖然花期盛開、產量增加，但因開花前養蜂成本比過去暖冬發生前增加1倍，預計2025年蜂蜜價格仍維持近年水準。（苗栗區農改場照片）
農業部苗栗區農業改良場22日表示，今年蜂蜜產量回升，可比正常年產量再多1、2成。不過雖然花期盛開、產量增加，但因開花前養蜂成本比過去暖冬發生前增加1倍，預計2025年蜂蜜價格仍維持近年水準。（苗栗區農改場照片）

暖冬多年，蜂蜜產量受影響。苗栗區農改場今天說，今年荔枝、龍眼盛開，這2種蜂蜜收成比正常年多1、2成，但提醒適量攝取，建議1天以300到500毫升水加25公克蜂蜜飲用為恰當。

去年底入冬之後天冷，讓荔枝、龍眼這兩種國內的主力蜜源作物花期盛開，有助多年來受暖冬影響的蜂蜜產量回升，且回升情況與產業界預期的好。

3月底，台灣養蜂協會告訴中央社記者，預計今年產量會比不理想的去年多1、2成。

如今進入4月下旬，農業部苗栗區農業改良場副研究員徐培修告訴中央社記者，蜂蜜可比正常年產量多1、2成。

徐培修提醒，雖然盛產，以及蜂蜜的升糖指數（GI）比精緻糖低，對血糖波動比較緩和，且含有維生素、礦物質、天然抗氧化物及抗菌物質等，但仍要適當攝取。

他說，根據衛福部的建議，以外加糖來說，成人每天攝取量不得超過25公克，若以蜂蜜飲料替代，建議用300到500毫升的水或茶飲，加入25公克蜂蜜飲用為恰當，別當成可以無限量飲用。

產量雖然增加，不過價格可能不會調降。他說，通常荔枝花的採蜜期1到3月，今年是2月，龍眼花採蜜期通常是2到4月，今年稍晚為3、4月，雖然花期盛開，蜂蜜產量增加，但因開花之前的養蜂成本，比過去暖冬發生前增加1倍，預計今年價格維持近年水準，例如700毫升約新台幣600元，同容量得獎產品約800元到1000元。

暖冬 荔枝 蜂蜜

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