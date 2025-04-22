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白沙屯媽繞境31萬人報名 台鐵運量倍增、高鐵客運接駁

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱（前排左三）到白沙屯拱天宮參拜祈福。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（前排左三）到白沙屯拱天宮參拜祈福。圖／交通部提供

白沙屯媽祖將於5月1日至11日舉行為期11天的遶境進香活動，主辦方統計已有31萬人報名。交通部長陳世凱今前往台鐵白沙屯站候車室，視察疏運整備時表示，這次活動報名人數接近去年2倍，台鐵運量增加到7萬8000人次，並協調公路客運接駁，讓高鐵分擔運量。

陳世凱指出，交通部在白沙屯媽祖出巡期間，全力跟拱天宮配合，無論是台鐵、高鐵公司還是公路客運都全力動起來，中央氣象署也會全程播報氣象訊息。

這次活動有31萬人報名，台鐵公司將運量增加到7萬8千人次，在起轎當日可以疏運約7萬8千人，回鑾後也分別在5月10、11日分別提供7萬人次運量。

陳世凱表示，由於高鐵苗栗站離白沙崙較遠，過去信眾不太會搭乘高鐵前往，這次已拜託公路局協助，由公路客運提供高鐵苗栗站到白沙崙的接駁，呼籲民眾多搭乘公共運輸。

陳世凱說，這次台鐵運量增加1倍，高鐵也提供接駁，無論是起駕或回鑾當天都能透過雙鐵運輸，希望大家遶境過程中使用綠色運具、減碳方式參加。

陳世凱提及，去年約有18萬人次參加，今年已經31萬人報名，接近倍增，而今年台鐵運量也是倍增，去年約3、4萬人次，今年增加到7萬8千人次，盼民眾多加運用，而高鐵也會分擔一些運量，並提供30輛客運接駁。

根據台鐵規畫，配合白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香活動，將於5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號；5月1、10、11日增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次（原4車編組改為8車編組），以疏運活動日人潮。

高鐵部分，將於旅客人數較多的5月1日、9日、10日、11日，分別提供45至56班次停靠苗栗站列車；公路客運則規畫2條直達車接駁路線，包含5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘，5月3日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元（半票25元）。

台鐵 白沙屯媽祖 高鐵

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