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4旬婦膽囊內結石疼痛加劇 達文西手術50分鐘解決

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
達文西單孔膽囊切除術結合機械手臂精密操作，住院時間更短、術後疼痛更輕、傷口隱蔽美觀。圖／亞東醫院提供
達文西單孔膽囊切除術結合機械手臂精密操作，住院時間更短、術後疼痛更輕、傷口隱蔽美觀。圖／亞東醫院提供

45歲全職媽媽林女士，過去一年反覆出現右上腹悶痛，生活品質大受影響。經檢查發現膽囊內有兩顆約3公分大的結石，卻因擔心傳統手術留下疤痕遲遲未治療，導致疼痛加劇。在親友鼓勵下，她前往亞東醫院就診，經一般外科張堯任醫師評估，決定接受達文西單孔膽囊切除術，手術歷時僅50分鐘，隔日即順利出院。

手術採單孔微創技術，傷口藏於肚臍中，幾乎看不見，林女士術後恢復良好，開心表示「沒想到幾乎無痛、無痕，恢復比預期還快」。張堯任醫師指出，達文西單孔手術結合機械手臂與螢光影像系統，可精準辨識膽道結構，顯著降低膽管損傷等併發症風險。

張醫師強調，與傳統腹腔鏡手術相比，單孔手術具備三大優勢：住院天數縮短至平均2.0天，術後疼痛減輕、評估下降0.5分，傷口則完全隱藏於肚臍，外觀自然無痕，更適合重視美觀與生活品質的現代病患。

膽結石與膽囊息肉雖屬常見疾病，卻不可輕忽。張堯任提醒，有腹痛、腹脹或消化不良者應及早檢查。若結石超過3公分、合併糖尿病，或息肉直徑逾1公分、快速增大者，皆應考慮手術，避免惡化或惡性變化。

亞東醫院表示，醫院致力推動精準微創與智慧醫療，擁有完整達文西手術系統與專業團隊。醫療團隊秉持「以病人為中心」，從術前諮詢到術後追蹤提供個別化照護，未來也將持續結合科技與人本關懷，打造無痕、安全的高品質醫療環境。

透過機械手臂與螢光影像輔助，精準辨識膽道結構，降低手術併發症風險。圖／亞東醫院提供
透過機械手臂與螢光影像輔助，精準辨識膽道結構，降低手術併發症風險。圖／亞東醫院提供

手術 達文西 醫師

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