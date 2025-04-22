住院醫學習獎勵金影響加班費 北市聯醫說明
台北市聯合醫院約用住院醫師薪資計算，遭北市議員苗博雅發現，其中的學習獎勵金未列入獎勵金當中，恐影響到加班費計算。聯醫回應，該筆獎勵金並非勞務對價，工作前的契約書有明確揭示薪資結構內容；未來也會持續檢視相應人事制度。
苗博雅指出，聯合醫院約用住院醫師適用勞基法，實際的薪資為本薪、職級加給、生活津貼，以及獎勵金而成；這又牽涉到加班費的公式計算。然而，聯醫每個月發放學習獎勵金給約用住院醫生，這筆費用卻沒有列在獎勵金當中，影響加班費用，若未來遭提訴訟，恐被追討相關費用。
北市聯醫說明，住院醫師的所得組成包括「經常性薪資」及「獎勵金」兩部分。經常性薪資指本薪、職級加給與生活津貼。
針對學習獎勵金部分，聯醫說，住院醫師屬專科醫師訓練階段，院方為勉勵其於訓練期間持續精進臨床技能與專業知識，自年度醫療基金收支總淨餘數內提撥獎勵金，依其學習表現與臨床訓練成效核予發放。
因此，該項獎勵金性質上並非勞務對價，而是院方對訓練成效的肯定與勉勵。另外，北市聯醫進用住院醫師時，於契約書中即明確揭示薪資結構內容，並有清楚說明獎勵金屬於預支性質，以保障雙方權益。
聯醫說明，所有人力招募資訊，均應以醫院徵才網站或其他公開徵才網站所載內容為主，提醒社會大眾審慎辨識，以免產生誤解。強調未來將持續檢視相關人事制度的合理性與適法性，並視實際需要適時調整，以兼顧人力招募、臨床訓練及醫療服務品質的穩定發展。
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