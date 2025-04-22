10宗教代表齊聚世界宗教博物館 「光在萬物特展」今開幕

今日世界地球日，新北市永和區世界宗教博物館，邀請10位不同宗教代表齊聚一堂，為地球祈福，今也舉辦「光在萬物特展」開幕儀式，展覽首度打破館內特展區既有分野，構築風格迥異6大展區空間，觀眾可欣賞4件館方珍貴典藏文物，更可在互動裝置中，從光的流動看見自身與自然的共振。

世界宗教博物館今邀請台北清真寺教長趙錫麟、靈鷲山佛教教團代表大康法師、中華民國一貫道總會理事長簡清華、天主教榮休劉丹桂主教、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、原住民阿美族祭司巴奈．母路（Panay Mulu）、耶穌基督後期聖徒教會會長楊世寜長老、中華道教總會秘書長張肇珩、台灣聖公會牧師林立峯、台灣基督東正教會神父李亮，祈福與讚頌，現場也來了許多錫克教徒，盼萬物共好。