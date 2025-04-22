快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

10宗教代表齊聚世界宗教博物館 「光在萬物特展」今開幕

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
世界宗教博物館邀請10位不同宗教代表齊聚一堂，為地球祈福。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館邀請10位不同宗教代表齊聚一堂，為地球祈福。圖／世界宗教博物館提供

今日世界地球日，新北市永和區世界宗教博物館，邀請10位不同宗教代表齊聚一堂，為地球祈福，今也舉辦「光在萬物特展」開幕儀式，展覽首度打破館內特展區既有分野，構築風格迥異6大展區空間，觀眾可欣賞4件館方珍貴典藏文物，更可在互動裝置中，從光的流動看見自身與自然的共振。

世界宗教博物館今邀請台北清真寺教長趙錫麟、靈鷲山佛教教團代表大康法師、中華民國一貫道總會理事長簡清華、天主教榮休劉丹桂主教、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、原住民阿美族祭司巴奈．母路（Panay Mulu）、耶穌基督後期聖徒教會會長楊世寜長老、中華道教總會秘書長張肇珩、台灣聖公會牧師林立峯、台灣基督東正教會神父李亮，祈福與讚頌，現場也來了許多錫克教徒，盼萬物共好。

此外，世界宗教博物館光在萬物特展今開幕，宗博館館長馬幼娟說，策展核心精神與過程，也邀請觀眾「不只是看」，而是透過光，超越表象與感官的直覺，進入存在本質，看見自己與宇宙的連結，期待觀眾融入無人的自然循環長流，追尋光，感受光，成為光。

世界宗教博物館今也舉辦「光在萬物特展」開幕儀式。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館今也舉辦「光在萬物特展」開幕儀式。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館今「光在萬物特展」開幕。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館今「光在萬物特展」開幕。圖／世界宗教博物館提供

博物館 觀眾

延伸閱讀

人氣博物館前三名 淡水古蹟博物館今年再增1古蹟

烏來泰雅博物館受邀訪歐 新北力拚成行深化交流

陸國家民委主任：要有力批駁中原與邊疆二元對立企圖

科博館聯手台大動物博物館辦展 一窺模型世界奧妙

相關新聞

麻疹群聚增2例 越南旅遊回國後傳給同事 接觸者破百人

上周麻疹新增2例，境外、本土各1例，為同一起群聚事件。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年累計11例本土麻疹、境外移入1...

回響／零關稅「紐乳」沒降價 網友發起一人一信檢舉

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售約1公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價120元，...

環團與總統見面 核能四接熱議、對政府買美國液化天然氣有疑慮

「全國NGOs環境會議」代表今天在世界地球日到總統府提出60件環保建言，會後團體接受聯訪時對核能議題有最多說明，包含賴清...

南海海槽大地震躲不掉？日學者建議「每天斷電3小時」提高生存能力

根據日媒「Diamond Online」報導，日本京都大學名譽教授鎌田浩毅近日發表新書《大人のための地学の教室》（大人的地球科學教室，暫譯），強調因311大地震的影響，日本已進入地震、火山活動頻仍的「大地變動時代」，若想在地震、海嘯或火山噴發等災難中生存，必須具備基本的地球科學知識。書中指出，尤其在自然災害導致停電時，如何在沒有電力的情況下生活，將是未來每個人必須面對的課題。

小天后卡蜜拉首度來台開唱 8月14日降臨高流

以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶...

白沙屯媽11天遶境 高鐵加開班次停苗栗「每日增56班」

白沙屯媽祖將於5月1日至5月11日舉行為期11天的繞境進香活動，台灣高鐵為配合重要民俗活動，將於旅客人數較多的4天，分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。