10宗教代表齊聚世界宗教博物館 「光在萬物特展」今開幕
今日世界地球日，新北市永和區世界宗教博物館，邀請10位不同宗教代表齊聚一堂，為地球祈福，今也舉辦「光在萬物特展」開幕儀式，展覽首度打破館內特展區既有分野，構築風格迥異6大展區空間，觀眾可欣賞4件館方珍貴典藏文物，更可在互動裝置中，從光的流動看見自身與自然的共振。
世界宗教博物館今邀請台北清真寺教長趙錫麟、靈鷲山佛教教團代表大康法師、中華民國一貫道總會理事長簡清華、天主教榮休劉丹桂主教、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、原住民阿美族祭司巴奈．母路（Panay Mulu）、耶穌基督後期聖徒教會會長楊世寜長老、中華道教總會秘書長張肇珩、台灣聖公會牧師林立峯、台灣基督東正教會神父李亮，祈福與讚頌，現場也來了許多錫克教徒，盼萬物共好。
此外，世界宗教博物館光在萬物特展今開幕，宗博館館長馬幼娟說，策展核心精神與過程，也邀請觀眾「不只是看」，而是透過光，超越表象與感官的直覺，進入存在本質，看見自己與宇宙的連結，期待觀眾融入無人的自然循環長流，追尋光，感受光，成為光。
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