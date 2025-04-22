年少荒唐淪為街友 他靠廚藝變仁愛之家大廚重拾人生

一位新北市民尉遲君，因年少有段荒唐的歲月，淪為車站的街友，甚至心臟衰竭，轉介到萬里重建中心，尉遲君有廚藝技能，重建中心鼓勵他再出發。如今他擔任仁愛之家的大廚，後來也尋得伴侶，讓他的人生重新出發。

今年50歲的尉遲君，身材非常魁梧，與太太早婚並育有一女。他說當年年少輕狂，加上在知名餐廳任職，待遇優渥，以致生活幾乎是夜夜笙歌，疏於照顧家庭，加上與岳母相處問題，導致後來離婚。

尉遲君表示，由於作息不正常，身體搞壞了，曾在工作時昏倒，經送醫檢查才知道有心臟衰竭現象；又因擔任廚師久站，脊椎也出問題開刀，手術後再也無法勝任高負荷的廚師工作，只能租屋在八里，靠打零工維生。

期間因工頭承諾的薪水無法如期給付，造成他生活有一搭沒一搭，最後淪為街友。在台北車站露宿時，受到萬華社福中心社工訪視關懷，發現他戶籍在新北，於是轉介新北街友外展中心，經社工細心訪談後，尉遲君同意轉到萬里重建中心安置。

重建中心發現他有廚藝才能，轉介緊鄰的仁愛之家，初期以工代賑，112年8月起轉臨時人員，113年9月更聘為暫雇人員，月薪有3萬3千元，每天為仁家的長輩準備三餐。

尉遲君表示，他配合營養師開出的菜單料理，由於長輩年齡偏高，加上牙口不好，因此他烹調時會多煮一會，讓食物軟嫩一些，以便長輩食用。另外擔心長輩吃膩了菜色，也會常加變化，甚至以西餐或西點讓長輩換換口味。