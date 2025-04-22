越南麻疹嚴峻 旅遊前先自費打疫苗？疾管署羅一鈞解答

越南麻疹疫情嚴峻，近一周已經新增超過4000例，今年累積超過7萬例，而越南是國人旅遊熱門地點，今年已有17例境外移入、4起群聚，均與越南相關。疾管署發言人羅一鈞表示，建議民眾按照公費接種時程接種麻疹疫苗，不建議自費接種避免排擠醫護人員、航空機組員等高危險族群。

越南近1周（4月12日至17日）新增4100餘例及2例死亡，截至4月中旬已累計7.6萬例；近期疫情呈趨緩，但成人重症數上升並報告死亡個案。

國內疫情部分，我國今年累積4起群聚，都是越南境外移入致國內感染；境外移入病例17例也都是越南境外移入，今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

羅一鈞指出，越南疫情較嚴峻推測是跟新冠期間讓東南亞等國的兒童麻疹疫苗接種率下降，以及醫護人員重點放在新冠防疫或是封城等影響；根據媒體報導，越南接種率僅有6、7成，目前已加強疫苗接種漸漸提升到9成5，疫情隨之趨緩。然而，估計上半年我國仍有境外移入病例，提醒民眾務必按時接種公費疫苗。

目前公費接種對象為出生滿12個月小朋友打第一劑，滿5歲至入國小前打第二劑，提醒家長按時帶小朋友接種公費麻疹疫苗。羅一鈞說，麻疹疫苗自費市場緊縮，目前建議優先提供給醫護人員或是航空機組人員自費接種，不建議民眾自費施打，避免排擠高風險人員；預估5月初時會有約3萬劑疫苗加入自費市場，屆時疫苗數量會較為充裕。

羅一鈞表示，今年麻疹疫情為6年同期新高，前一次較為嚴重的時間是疫情前2019年時，當時主要是越南、泰國、菲律賓等地的境外移入病例。