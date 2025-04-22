4/30國際不打小孩日 嘉義101福容飯店第二晚入住享半價
4月30日是「國際不打小孩日」，倡議重視家庭和樂，並減少家庭暴力；有嘉義101之稱的嘉義福容voco酒店即日起至5月11日止推出「花見花開 小孩不挨」住房專案，連續入住3天2夜第二晚半價優惠。還享有飯店球池、旋轉木馬、溜滑梯、攀岩牆、兒童池、SPA池等休閒設施，另推出盛夏沁涼饗宴、半自助餐主餐升級等優惠。
為鼓勵家庭和樂嘉義福容voco酒店祭出「花見花開 小孩不挨」住房專案，其中包含5重優惠，旅人可以「高級客房一大床」的價格，至多2大2小的即可入住「高級客房二大床」房型，除了免費房型升等禮遇、孩童免費早餐，再享房費第二晚半價優惠，平均每人每晚僅需1126元即可入住3天2夜，還可帶孩子童享飯店休閒設施，包含繽紛球池、旋轉木馬、室內溜滑梯、攀岩牆等，以及多種互動體驗課程，一同度過充實滿足的親子時光。
還能於Lobby Café享用2杯春日限定的「桂雨．黃金夢」，品嚐以桂花釀基底，與黃金阿勃勒一樣為美麗的金黃色澤，口感芳香柔和。另加碼贈送全台首座希臘美學觀光莊園「蓋婭莊園」門票2張，體驗濃濃的巴洛克風情。
因應夏季到來，推出「盛夏風味 沁涼饗宴」，主廚推出夏日專屬的泰式涼拌酸辣冬粉、香橙舒肥雞胸優格沙拉、嘉義涼麵等清涼開胃的菜色，主廚監製的牛肉麵也同時上檔。
「2F田園西餐廳」半自助餐主餐預計於4月28日全面升級。提供多款精緻主餐選擇，包含煎烤舒肥Prime紐約客牛排、香煎櫻桃鴨等佳餚，最低每道只要1080+10元起，即可享用美味主餐和豐盛的自助餐檯。
飯店響應ESG惜食理念，田園西餐廳推出「平日晚食」方案，周一至周四晚間8時後入場顧客，皆可享有單點自助餐檯每位399+10%元的超值價格，IHG 優悅會會員可累積 ONE Reward 有效房晚數及積分， 福容家會員亦可累積福容家消費積分。更多活動詳情請見「嘉義福容voco酒店」官網。
嘉義福容voco酒店是麗寶集團與洲際酒店集團合作，推出的全台首間 voco 品牌，以「貼心可靠、妙趣橫生」為核心理念服務旅客。嘉義福容voco酒店樓高32樓，有嘉義 101 的美譽，能飽覽嘉南平原、阿里山山脈、遠眺玉山群峰。且交通便捷，位於嘉義市西區，離嘉義火車站10分鐘車程、高鐵嘉義站約30分鐘車程。周邊景點豐富，除緊鄰世賢路綠園道，還有檜意森活村、嘉義文創園區、故宮南院等，更是前往阿里山、玉山國家公園的中繼站。客房及套房總計 369 個房間，為福容大飯店旗下量體最大的飯店。
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