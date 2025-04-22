4月開放加熱菸？ 國健署：尚在審查委員會流程

國內加熱菸的上市審查至今已逾二年，目前仍未有一款加熱菸通過審查，國健署署長吳昭軍於3月上旬表示，4個月有首家業者審查到期，可望在期限內公布結果。距離4月底剩下一周時間，國健署至今未公布結果，據了解，許多民眾對此次審查結果的期望非常高。

4月到底會不會有審查結果出爐？吳昭軍說，加熱菸開放已進入最後關鍵階段，還在等專家確認中，昨（21）天有再召開一次審查會議，但部分委員提出異議。他指出，原本希望審查結果可望在期限內公布，若委員無法有共識而審議流程延宕，可能來不及在4月解禁。

根據國健署官網的「指定菸品健康風險評估審查專區」，共有11家加熱菸業者提出審查，包括菲利普莫里斯、傑太日煙、英美菸草、台灣菸酒等，有6家進入實質審查階段。日前，有消息傳出傑太日煙將是第一家通過加熱菸審查的業者，吳昭軍強調，現在才剛啟動第二家審核流程，請大眾不要多做臆測。

加熱菸議題備受關注，國健署菸害防制組組長羅素英表示，響應「4月22日世界地球日」，希望全民一同拒菸。菸草除了危害健康、每年造成全球超過8百萬人死亡，其種植、製造、使用到丟棄各階段，更造成大量能源消耗、釋放碳排放。

羅素英說，「113年國人吸菸行為調查」結果顯示，18歲以上成年人吸菸率由97年21.9%降至113年12.8%，降幅超過4成。台灣成人吸菸率下降，與113年菸害防制法新法上路有關，新法擴大禁菸場所、加重違規罰則、提高禁菸年齡至20歲等，並加強源頭管制、邊境攔截，協助國人遠離菸害。

國健署透過推動營造無菸環境、戒菸服務、菸盒健康警示圖文、禁止菸品廣告促銷贊助及徵收菸品稅捐等措施，推動菸害防制相關政策。羅素英指出，任何形式的菸品都有害，對於吸菸的民眾，政府提供多元戒菸服務。她也倡導降低菸草消費、減少碳排放，減輕菸品垃圾對地球的威脅。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康