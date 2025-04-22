別讓中藥行消失 中醫大中國藥學暨中藥資源系系友請命

衛福部3月18日發布藥事法第103條解釋令，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」。解釋令一出，引發藥界不滿，今天於衛福部正門口快閃抗議。但中醫藥界認為，此次核釋回應現代中藥產業專業化與規範化需求，明訂從業人員學術背景與實務經驗門檻，有助產業良性發展。

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系系友林佳欣投書表示，衛福部318解釋令符合藥事法第103條立法意旨，未逾越母法規定，且應對中藥販賣業的萎縮及人才流失，值得肯定。過去中藥從業人員資格認定較為模糊，此次修正有效規範市場，為消費者提供清楚的資格標準，有助促進產業良性發展。

以下是林佳欣投書全文：

提供更完善的中藥服務，讓全民更健康

隨著人口老齡化和慢性病負擔的增加，中醫藥在預防醫學和健康管理中的重要性日益凸顯。中醫藥產業鏈的各個專業領域相互影響且不可或缺，形成了一個維護台灣人健康的協作系統。

依藥事法第103條第二項規定，中藥販賣業，領有中藥販賣業藥商許可執照者，經營中藥之批發、零售、調劑、輸入及輸出之業者，有以下條件只要滿足一項即可：藥師、藥劑生、中醫師監管、確具中藥基本知識及鑑別能力人員、列冊中藥商。

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，民國94年至113年，列冊中藥商及確具中藥基本知識及鑑別能力人員數有下降趨勢，迫切需要具專業培養及經驗的人合力維護。

衛福部於114年3月18日發布公告，針對中藥販賣業從業人員資格明確界定並放寬相關規定，增列國內公私立大學中藥或生藥相關學系畢業生，只要在校期間修畢中藥核心課程達35學分，並具備一年以上中藥販賣業務實務經驗，即可申請核發「經營中藥事實證明書」，進而合法經營中藥販賣業務。

這項修正符合藥事法第103條立法意旨，亦未逾越母法規定，為應對中藥販賣業的萎縮及人才流失，值得充分肯定。

首先，此次核釋積極回應現代中藥產業專業化與規範化的需求，透過明確訂定從業人員之學術背景與實務經驗的門檻，有助於提高中藥產業整體服務品質，進一步保障消費者用藥安全。過去，中藥從業人員資格認定較為模糊，此次修正有效規範市場，為消費者提供清楚的資格標準，有助於促進產業良性發展。

其次，增列中藥或生藥相關學系畢業生之資格認定，不僅鼓勵專業人才投入中藥領域，更有效利用高等教育資源，促進學術與產業緊密連結。

從中藥或生藥專業背景出發的畢業生，接受了專門的藥材基原鑑定、藥理活性分析、藥材品質檢驗與控管等專業訓練，在藥材選購、鑑別與品管上，具有紮實且完整的知識基礎，有助於保障消費者的用藥安全。這種做法將吸引更多具備專業知識的年輕人才加入市場，進一步推動中藥產業的現代化轉型，提升國內中藥產品品質與服務水準，符合我國推動生技醫藥產業發展之政策目標。

第三，此次修正採取學術訓練與實務經驗並重的原則，合理且務實。藉由規定核心課程35學分，確保從業者具有堅實的專業基礎；同時，要求具備一年以上實務經驗，讓從業者具備必要的市場應對能力，確保他們進入市場後能迅速適應，避免因經驗不足而導致的市場混亂。

此外，公告發布清楚回應了產業界及消費市場長期以來的期望與需求，透過明確而合理的法規規範，減少業界的不確定性。中藥及生藥相關學系畢業生致力於專業能力的提升，與藥師等醫藥相關人員共同合作，以提供民眾更完善的中藥服務，大家都是為保障民眾用藥安全而努力。此舉亦能有效激發市場的活力，進而提升整體中藥業界的競爭力。

總結而言，衛福部此次公告之修正舉措，是在維護公共衛生安全、促進產業發展與人才培育間取得良好的平衡點，明確符合法規原意與立法精神。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰數度強調，中藥相關科系對中藥學分的要求，比中醫師、藥師學習中藥的規定更為嚴格，新的解釋令並不涉及藥師在意的調劑權問題，不會因為中藥商能加入採購銷售就有調劑權，且中藥行本就有販售限制，對藥局銷售業務不會有影響。通過大學中藥專業教育培養具備實際中藥輸入、輸出、批發或零售經驗的人才，進行中藥販賣之業務，以促進該行業的復甦與發展，確保整體中醫藥產業鏈的完整性及永續發展，對於提升國內中藥產業的專業化程度及國際競爭力，具積極且深遠的意義。