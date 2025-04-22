牛肉生產碳排放量驚人 民團籲食品標示溫室氣體排放量

今天為世界地球日，在全球各地極端氣候加劇下，台灣歸列氣候高風險國家，淨零轉型不轉不行。依聯合國糧食及農業組織統計，全球約有24%的溫室氣體來自於農牧業的排放，顯示我們的飲食行為也是造成溫室效應的原因之一。民團表示，政府應落實永續低碳健康飲食計畫，以有效減碳。

立委陳昭姿今天舉辦「地球日推動永續低碳健康飲食計畫」公聽會。陳昭姿說，當前國家、企業到個人，如火如荼拼減碳之際，行政院公佈實施的「淨零路徑－台灣總體減碳計畫」卻對「飲食減排」、「飲食轉型」嚴重忽視，占比微乎其微。

「氣候變遷」台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，依2018年國際知名期刊科學「Science」研究報告，全球數以百萬計的農民和中介者參與食品的生產與加工，這些活動伴隨巨大的環境成本，經綜合分析，彙整來自全球約3萬8000個農場、40種農產品對於環境影響數據，提出不同食物生產的碳排放數據，數據各類糧食產品所衍生的溫室氣體排放量，以公斤二氧化碳當量(KgCO2eg)計。

統計顯示，各動物蛋白質生產所排放的公斤二氧化碳當量(KgCO2eg)，依序為肉牛達99.48為最高、羊肉39.72、乳牛33.3、養殖蝦26.87、養殖魚13.63、豬肉12.31、家禽9.87，而多數碳排植物性蛋白質，如堅果0.43，其他豆類1.79、豆漿0.98、豆腐3.16。

陳椒華說，研究分析顯示，植物性飲食的溫室氣體排放「公斤二氧仆碳當量(KgCO2eg)」，遠低於動物性飲食，相同重量的牛肉、豬肉、養殖魚或植物性蛋白質的溫室氣體排放差異甚大。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓說，台灣目前素食分類制度仍停留在「奶蛋素」、「植物辛素」等分類方式，但國際已是健康、永續與碳足跡為導向，呼籲每餐菜單應標示溫室氣體排放量，政府並研議將飲食減碳效益列入各項環保獎項、企業ESG指標及永續報告書等。建議衛福部盡速檢討現行素食分類制度，導入與健康、永重的「VEGAN 標章」新架構，作為食品標示。

台灣素食營養學會常務理事何美鄉說，台灣青少年三高與肥胖問題日益嚴重，國高中生的過重與肥胖率已高達3成，飲食是關鍵可介入因子。植物性飲食富含膳食纖維與抗氧化成分，已被多項研究證實能預防高血壓、糖尿病與心血管疾病,並有助於控制體重與降低失智風險。

何美鄉指出，台灣慈濟醫院研究亦發現素食者健保支出平均比葷食者少15%。因此，學會建議應以健康一體(One Health)為原則，推動豆奶取代牛奶、鼓勵種植本土豆類作物，並建立健康與碳排雙重標示的食品評價系統，以提升全民健康並落實低碳飲食轉型。

週一無肉日平台秘書長張家珮說，推動永續健康飲食不能再停留在倡議層面，政府應盡速提出具體可執行的「永續低碳健康飲食行動計畫」。她說，台灣已有許多學校陸續展開蔬食供餐，但整體做法仍待統整與優化，推動永續飲食並不是「要大家忍耐」，而是當廚師會煮、菜單會設計，既豐富又好吃。她呼籲，政府應持續推動廚師培訓，把低碳、植物性營養等內容納入餐飲菜單，並試辦「永續蔬食日」，作為社會轉型創造的第一步。