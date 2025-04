全球登革熱去年成歷史最慘 國際登革熱研討會今登場

去年登革熱疫情寫下有紀錄以來最嚴峻紀錄,累積通報超過1400萬例,以及1萬例死亡。疾管署今日舉辦登革熱國際研討會,獲得「亞太經濟合作會議」贊助,討論登革熱防治策略、登革熱疫苗開等議題。

隨著新冠後疫情時代各國邊境解封及氣候變遷等環境及社會因子改變,登革熱已成為各國公共衛生重要議題。今明兩天疾管署舉辦的「後疫情時代登革熱防治新挑戰與創新科技運用研討會( Dengue Prevention and Control in the Post-COVID-19 Era: New Challenges and Role of Innovative Technology)」,邀請各國專家交流登革熱防治經驗及創新科技運用,推動登革熱區域防治,建立我國與各經濟體之登革熱防治網絡。

疾管署發言人羅一鈞說,研討會由衛福部次長周志浩、台南市市長黃偉哲、疾管署署長莊人祥、國衛院感染症與疫苗研究所所長陳宜君、國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生等人以及美、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、墨西哥、越南等9國代表,就登革熱防治策略、病媒監測與防治現況、登革熱疫苗開發與推動現況等議題進行討論。

羅一鈞表示,登革熱今年尚無本土病例,但境外移入已累計44例,為五年同期次高,主要來自印尼21例、菲律賓8例、越南5例。民眾若前往流行地區,應做好防蚊措施,返國後如有不適,應儘速就醫並主動告知醫師TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史),以利及早通報、診斷及治療。

疫情中心副主任李佳琳也說,全球登革熱疫情在去年累計1400萬餘例且為有紀錄以來疫情最嚴重之一年,今年疫情持續,以美洲地區最嚴峻迄今累計報告逾193萬例病例,以巴西173萬餘例為多,哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國疫情亦為嚴峻,印尼登革熱疫情亦上升且於我國持續發生境外移入病例,菲律賓及越南疫情則高於近年同期。