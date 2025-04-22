住高樓層還是被蚊子叮？昆蟲系教授曝真相：50層樓都難防
你有住過高樓層，卻還是遇到蚊子的經驗嗎？一名網友好奇「蚊子最高可以飛到幾樓？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，你們知道蚊子最高會飛到幾樓嗎？短短2天就超過4000人按讚，吸引28萬人次瀏覽。
貼文一出後，不少網友都表示「10樓陽台，幾乎每天都被叮」、「我確定15樓上得來，前幾天才被叮」、「住20樓陽台還是有蚊子，而且還很多」、「上次搭飛機有遇到，可能是史上最高的距離」、「50層樓，剛上完課老師說的」。
根據《中時新聞網》報導，中興大學昆蟲系教授杜武俊指出，蚊子的飛行高度可達50至150公尺，換算成樓層，等於能輕鬆飛上50樓。此外，他也提醒，若大樓汙水池或化糞池未清理乾淨，蚊子容易從管線入侵家中，也可能跟著電梯中的人一起到高樓層。
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