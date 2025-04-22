住高樓層還是被蚊子叮？昆蟲系教授曝真相：50層樓都難防

根據日媒「Diamond Online」報導，日本京都大學名譽教授鎌田浩毅近日發表新書《大人のための地学の教室》（大人的地球科學教室，暫譯），強調因311大地震的影響，日本已進入地震、火山活動頻仍的「大地變動時代」，若想在地震、海嘯或火山噴發等災難中生存，必須具備基本的地球科學知識。書中指出，尤其在自然災害導致停電時，如何在沒有電力的情況下生活，將是未來每個人必須面對的課題。

2025-04-22 14:31