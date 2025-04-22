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到男友家煮一桌菜 全家竟拉肚子送醫急診！她事後曝1句全場嚇翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期到男友家，煮了一桌菜來嶄露廚藝，沒想到男友一家人吃完後竟然拉肚子，甚至還掛急診送醫。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期到男友家，煮了一桌菜來嶄露廚藝，沒想到男友一家人吃完後竟然拉肚子，甚至還掛急診送醫。示意圖／Ingimage

你有煮過菜給另一半的家人吃嗎？一名女網友分享，近期到男友家，煮了一桌菜來嶄露廚藝，沒想到男友一家人吃完後竟然拉肚子，甚至還掛急診送醫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「去男友家煮飯，全家住院」為題，指出第一次到男友家煮飯給他的家人吃，過程中都是看YouTube影片步驟執行，但男友一家吃完飯後卻開始肚子痛，最後甚至到醫院掛急診，讓她直呼心裡好愧疚，是否要煮魚湯給他們補身體？

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「所以妳是煮了什麼料理？」、「妳在搞對象跟搞料理之間，選擇了用料理搞掉對象和對象家人」、「俗話說要征服一個男人要先征服他的胃，你甚至征服全家，狠角色」、「欸不是，已經掛急診妳還想煮魚湯，是怕死的不夠透嗎？」、「再煮個魚湯是補刀嗎？」、「都烙賽掛急診了還要煮魚湯？妳是多不想他們出來呀？」、「想分手可以和平一點欸」。

對此，原PO也回應自己煮的菜色，包括煎鮭魚、滑蛋豆腐、涼拌木耳、炒高麗菜、蛤蜊湯，網友猜測可能是木耳出問題，指出若黑木耳泡發時間過長，或者一次泡發的量太多，「容易產生大量米酵菌酸，這是一種能引起食物中毒的毒素」、「我老公前幾天吃了白木耳，也是食物中毒，真的放太久」、「有時候我媽煮木耳湯給我吃我都會拉肚子」、「黑木耳或白木耳泡太久或保存不當容易滋生椰毒假單胞菌，產生致命毒素」。

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