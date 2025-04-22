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中國大陸進口「活泥鰍」抗生素違規 退運銷毀2268公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「廣龍商業有限公司」從中國大陸輸入的活泥鰍，被檢出禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。圖／食藥署提供
「廣龍商業有限公司」從中國大陸輸入的活泥鰍，被檢出禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。圖／食藥署提供

有些料理或補品會將泥鰍入菜，不過衛福部食藥署今天公布，一批自中國大陸進口的活泥鰍，被檢出禁用抗生素「恩氟奎林羧酸」，過量可能導致腸胃不適，嚴重則可能危害腎功能，本批共2268公斤全數退運或銷毀，為近2年累積2批，邊境檢驗強度調整為20%至50%加強抽批。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，「廣龍商業有限公司」從中國大陸輸入的活泥鰍，被檢出0.04ppm的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，製造廠為HUBEI GUANGYUAN AQUATIC PRODUCTS CO., LTD。依據動物用藥殘留標準為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規值。

林金富說，這批中國的活泥鰍在邊境必須做退運或銷毀，針對「廣龍商業有限公司」在邊境的檢驗強度，則由2%至10%一般抽批查驗，調整為20%至50%加強抽批查驗；前一次中國大陸活泥鰍違規，為2023年4月6日，期間進口量並不大。

林金富指出，恩氟喹啉羧酸是氣奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素的一種，本身屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用，過量使用可能會導致腸胃不適等症狀，嚴重將影響腎功能；目前核准於牛、豬及家禽類使用，用途為治療沙門氏桿菌症、大陽桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染及對恩氟奎林羧酸敏感的細菌所引起的感染症，未核准於水產動物使用。

今天公布的不合格產品清單共7項，包括日本鮮柑橘、鮮草莓；馬來西亞出口黑胡椒粒；中國大陸柚子乾、冷凍草莓、活泥鰍和八角茴香等。

動物 馬來西亞

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