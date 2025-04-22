台灣藝術家錄像作品 首登芝加哥藝博會
美國芝加哥藝術博覽會將於24日登場，此次主展場將設置台灣錄像作品主題館。文化部表示，這是台灣首次登上芝加哥藝博會，展現台灣當代錄像藝術的多元視角及精彩面貌。
芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）近年持續拓展其國際影響力，自2023年加入斐列茲藝術博覽會（Frieze Art Fair）旗下網絡後，更成為國際藝壇矚目焦點。今年共集結36個國家、93個城市、超過170家頂尖藝廊，過去多以歐美畫廊為主，今年則加入更多亞洲藝術。
文化部今天發布新聞稿表示，在文化部的支持下，駐紐約辦事處台北文化中心、鳳甲美術館及芝加哥藝術博覽會3方聯手合作，台灣錄像作品主題館展出主題為「台灣錄像播映選－交織的時間軸」，列在主辦單位安排的「特別計畫（Special Projects）」。
紐文中心連續3年與芝加哥藝博會合作「台灣策展人交流計畫」，今年台灣錄像主題館的策展人鳳甲美術館館長葉佳蓉，去年4月獲選參加「台灣策展人交流計畫」，芝加哥藝博會重視鳳甲美術館多年推動台灣錄像藝術國際交流的成績，才透過3方合作設置台灣錄像主題館。
台灣錄像主題館邀請6組台灣當代錄像藝術家參展，包括陳亮璇「呼吸」、陳瀅如「在對錯之外，有一座花園，我會在那與妳相遇」、許家維「武士與鹿」、劉玗及吳思嶔Ladies、吳其育「薄膜史：無主數據」、張徐展「熱帶複眼」等。
紐文中心表示，去年參加「台灣策展人交流計畫」的葉佳蓉推動了今年台灣錄像主題展，今年則有台灣當代文化實驗場策展人莊偉慈與忠泰美術館總監黃姍姍獲選參與，期望台灣策展人一棒接一棒，持續打開台灣的能見度，發揮台灣當代藝術的國際影響力。
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