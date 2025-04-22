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回響／零關稅「紐乳」沒降價 網友發起一人一信檢舉

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，在台售價較當地貴了幾倍，有網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。聯合報系資料照片
台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，在台售價較當地貴了幾倍，有網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。聯合報系資料照片

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售約1公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價120元，是當地價格的3倍。專家學者批評，零關稅價差被進口商賺走，加上消費者願意埋單，政府監督機制並未啟動。有網友今（22）日發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。

紐西蘭進口液態乳今年元月起零關稅來台，但市售約1公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價約120元，業務通路價格也沒有調降，讓不少消費者好奇「便宜紐乳在哪裡」？

台大動物科學技術學系名譽教授徐濟泰指出，紐西蘭因牧場面積大、生產成本低，當地鮮乳零售價每公升約40台幣，就算加上國際運費來台，也不至於比國產鮮奶貴，但在台灣售價卻貴了2倍，零關稅後價格也沒有變動，他直言「零關稅價差都被進口商賺走了。」

中華民國乳業協會秘書長方清泉也說，紐西蘭液態乳的主要市場是手搖飲、咖啡店等業務通路，零售市場則維持高價策略，形塑紐西蘭自然放牧、品質優質的產品形象。因此商家可以買到每瓶約55至60元的業務價，消費者在零售通路得花上百元，「如果消費者願意埋單，為何要降價？」消費者沒有提出質疑，政府相關監督機制也就沒有啟動。

有網友今在PTT八卦板PO文，號召網友「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格的行為，引發熱烈回響。有網友說：「早就該整頓乳品市場」、「都沒關稅還這麼貴」、「如果他這個售價賣得出去他就不會降價，賣不出去他自己就會降價了」、「可憐，政府裝沒看到，還要一人一信討正義合理」、「其實台灣牛乳貴，一直都是通路問題」、「我來寄，有關稅跟沒關稅時同一個價格」。

方清泉表示，樂見網友發起寄信檢舉活動，消費者應重視自身消費權益，政府也應該啟動監督機制。他也呼籲業者，既然已經零關稅，就應該重新計算合理的利潤與定價策略，不要有沒有關稅，都同樣一個價格。至於是否有聯合壟斷行為，應該交由政府判定。

價差 售價 消費者 紐西蘭 鮮奶

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