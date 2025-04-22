屈公病數量寫歷年同期新高 台南夫妻印尼返鄉後確診

屈公病今年累計11例均為境外移入，為自2007年10月列入法定傳染病以來，也是18年來同期新高。疾管署發言人羅一鈞指出，屈公病初期症狀與登革熱相似，但有症狀與登革熱不同，並且可能持續數年；雖然屈公病症狀重症機率較低，但是境外移入病例寫新高，提醒民眾特別是高風險族群仍不容輕忽。

羅一鈞指出，新增病例中包含一起家庭群聚，為台南市夫妻分別為50多歲男、30多歲女，春節期間（一月底至二月初）前往至印尼探親時出現關節痛、肌肉痛，2月初返國後就醫採檢均確診。

羅一鈞提醒，屈公病為第二類法定傳染病、潛伏期為2至12天，透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播，與登革熱病媒蚊相同，發病初期症狀也與登革熱相似，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

羅一鈞表示，屈公病有一特徵與登革熱不同。屈公病是非洲坦尚尼亞當地語「Chikungunya」音譯而來，指的是「痛得將身體彎起來」，因為部分感染者會有嚴重關節疼痛症狀，甚至倦怠感和關節痛會持續數周至數月，甚至數年，典型的登革熱則不會出現長期的關節痛。

屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，但新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重的風險族群。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，全球今年截至3月累計14國/地區報告約8萬例及46例死亡，分布於美、非、亞洲，以美洲為主，巴西逾7萬例最多。印尼近年疫情上升，今年2月對屈公病病例數上升及突發公共衛生事件發布警報；新加坡今年亦有報告病例，印度去年累計報告23萬餘例且高於前1年病例數（約20萬例）。

羅一鈞提醒民眾赴東南亞和南亞旅遊注意防蚊，國內各地氣溫亦已明顯轉熱且有降雨，適合病媒蚊活動，請民眾做好巡倒清刷，清除積水容器，以免蚊蟲孳生挨罰。依傳染病防治法第25、70條規定，民眾遭查獲有斑蚊孑孓的孳生源可處罰鍰3000元到1萬5000元。