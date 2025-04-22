麻疹群聚增2例 越南旅遊回國後傳給同事 接觸者破百人

上周麻疹新增2例，境外、本土各1例，為同一起群聚事件。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年累計11例本土麻疹、境外移入17例，共28例，均為6年同期新高。疾管署發言人羅一鈞指出，越南麻疹雖趨緩，預期上半年仍會持續出現越南境外移入病例，民眾應注意自身症狀。

防疫醫師林詠青指出，北部20多歲女性為境外移入個案，曾經接種過2劑，3月下旬至越南峴港旅遊，返國7天後陸續出現發燒、咳嗽、出疹等症狀。出疹前曾就醫2次，出疹後就醫建議轉診，因此第四度就醫採檢才確診，匡列154名接觸者進行健康監測。

該個案的其中1位接觸者為其同事，林詠青說，北部30多歲女性，與境外移入個案有共同活動史、一同用餐，接觸後9天發病，經衛生單位安排就醫及通報，也採檢確診；匡列接觸者81人，由於個案發病前一天、4月15日曾至台中的足湯養生館、餐廳、茶店，雖當時無症狀，但評估已有傳染力，昨日台中市衛生局已發布其活動史提醒民眾注意。

李佳琳指出，此為今年第4起麻疹群聚事件，均為越南境外移入致國內感染，本群聚衛生單位已掌握2名個案相關接觸者共235名，預計監測至5月11日。今年截至4月21日，累計28例麻疹病例，其中11例為國內感染病例，另17例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

國際間麻疹疫情嚴峻，李佳琳表示，越南近1周（4月12日至17日）新增4100餘例及2例死亡，截至4月中旬已累計7.6萬例，近期疫情呈趨緩，惟成人重症數上升並報告死亡個案。

中亞吉爾吉斯疫情嚴峻，病例數快速上升，今年迄今已報告5100餘例；北美疫情嚴峻，美國截至4月17日共25州通報800例病例，主要以德州報告近600例為多，加拿大至4月上旬共6省累計880例，病例集中於安大略省，兩國病例數均大幅超越去年全年總病例數。

李佳琳表示，國人返國時如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3周內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。醫師於病人就診時應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及麻疹相關疫苗接種史，如發現疑似麻疹個案，應於24小時內通報並採取適當感染控制措施，以降低疾病傳播風險。

林詠青提醒，家中如有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，並避免帶未接種MMR疫苗之幼兒前往流行區。因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4周可洽衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗。