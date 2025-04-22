中藥販售新令遭藥師轟「腦袋裝大便」 衛福部回應了

衛福部3月18日公告中藥販賣業新令，引發藥師團體反彈。藥師公會今號召上百人到衛福部前，發起首波快閃抗爭行動，強調「不是反對中藥發展，反對的是未經藥師把關的藥品流通」，要求撤回解釋令；衛福部中醫藥司回應，一定會依法行政，解釋令的內容不會超過藥事法103條的範疇，中藥產業有各自分工，不能讓藥商消失。

藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，3月18日公告的解釋令是衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰「公然違法」應下台，用行政命令擴大解釋，造成藥師團體相當不滿及憤怒，後續將於5月4日走上凱達格蘭大道表達訴求，並告訴賴清德總統，這2人是「腦袋裝大便」的不適任官員，強調不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策」《藥事法》不是裝飾品，行政命令更不是特赦令。

黃金舜強調，之所以認為違法，這項命令一舉摧毀政府與藥界多年來共同守護的用藥安全機制，讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，完全無需藥師專業把關。「沒有藥師把關的中藥，你敢吃嗎？」質疑衛福部的政策宛如「修幾門課就能賣藥」，既不需通過藥師國考，也無需接受完整專業訓練，專業門檻蕩然無存。

「站出來絕對是忍無可忍」，台北市藥師公會理事長尹岱智說，藥師同時也是民眾，必須站出來為民眾發聲，他知道服用降血壓藥不能同時吃麻黃類的中藥，但有六成的民眾是吃中藥併用西藥，「沒有經過專業國考的非專業中藥販售人員，會幫你把關嗎？」

藥師公會全聯會中藥發展委員會副主委蕭力禓直言，「今天站在這裡不是為了飯碗，而是為了用藥安全的最後一道防線」，認為台灣的中藥藥品分級制度從未落實，「如果是農產品、食品藥師幹嘛要管？但如果是藥品藥師就寸步不讓、如果是藥品藥師就責無旁貸」，反對未經藥師把關的藥品流通、在制度不健全的狀態下草率開放。

蘇奕彰會後接受媒體聯訪時表示，尊重藥師團體的訴求和疑慮，衛福部依法行政、解釋令一定不超過藥事法103條的範疇，不會有藥師擔心調劑權，或販售調劑用藥、處方藥的問題；另外，西藥在藥廠化學製作，但中藥是農產品，要從農業種植端銜接處理，過去由中藥商處理，由於藥事法以西藥為主體設置，後來才在103條做了補充說明。

蘇奕彰表示，2013年法規會針對法律的文字衡量，在藥事法103條規定2類人員，可以繼續從事中藥販賣業，後續2019年針對解釋令做了補充，讓行業得以延續。整體而言，中藥行是華人飲食文化的特色，這個解釋令最重要的就是一個專業分工，從農業現場的採摘、收購、運送、儲藏等，中藥行和藥局的保存條件是不同的。

蘇奕彰強調，會落實中藥材的分級管理制度，從處方藥、指示藥到健康食品、一般食品，以及安全性與功效等，並與藥廠及食品業者協商，尤其台灣的清冠一號在疫情期間備受矚目，期待未來台灣的中醫藥產業能超越日本漢方藥、創造更大的價值，並建構藥農制度，協助民眾取得品質好的中藥材。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂表示，近年來中藥販賣業急速凋零，20年前有1萬5000家，今年約7000家估計10年內將不足3000家，此將嚴重影響中醫藥產業之中藥供應鏈；經查我國目前藥學系雖可修習中藥相關17學分，但未強制必修，且中藥學實習也只有 1 個月的「選修」，考選部的藥師高考中藥內容僅佔生藥學的10分左右，「試問把中藥房消滅後，民眾可能去西藥局買中藥材嗎？ 」