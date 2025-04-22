環團與總統見面 核能四接熱議、對政府買美國液化天然氣有疑慮

「全國NGOs環境會議」代表今天在世界地球日到總統府提出60件環保建言，會後團體接受聯訪時對核能議題有最多說明，包含賴清德總統在會中強調核能延役、重啟和發展新核能技術等，都要符合核安、核廢料處理和社會共識3大原則，因此並未將非核家園說死。但環團也多次強調，要達到社會永續的是再生能源，而非寄託核能。

代表出席全國NGOs環境會議的環保團體，在今天4月22日地球日於總統府晉見總統，並向總統提出60件環境建言，請總統責成相關部會列管推動，這次也是賴總統上任後首次與環保團體會面，本次會議的討論約3個小時。

會後代表團體召開記者會，台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，非核家園是民進黨在黨外時期許給台灣的承諾，今年5月17日核三2號機將如期停機，台灣自此可以沒有任何的核災疑慮，非核家園能如期達成是台灣的福分，立法院國民黨跟民眾黨的修法版本就是沒收核安。

謝志誠引述賴總統對該議題的回應，他說，無論是延役、重啟或是發展新核能技術，基本上就是要符合核安、核廢料處理和社會共識3大原則，這是總統第一次對核能的公開回應，也是總統對核能態度的基本原則，環保團體聽到也很欣慰。

至於賴總統是否親口承諾非核家園？謝志誠僅表示，在「不公開」的規畫報告中，能達到社會永續的是再生能源，而非核能。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，非核家園是「環境基本法」的規定，也是朝野的共識，今年5月7日核三將停止運轉，非核家園是很重要的政績，總統應該對外說明這項永續發展的里程碑。

然而賴總統說非核家園並非神主牌，是否代表反核態度已經鬆動？施信民說，台灣沒有發展核電的自然與社會條件，非核家園才能讓台灣達到永續發展，如果非神主牌作為政治攻防說詞的話可以接受，但在有戰爭可能的情況下，戰爭發生首先就要把核能和周邊設施停機，細究之後就會排除核能的選項，因此在戰爭下能確保能源安全的就是再生能源，而非寄望在核電。

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之指出，今天與總統的會面分別有遺憾和疑慮，遺憾的是針對四接是否可能成為台灣國防的破口，國防部的回答還是一樣，並沒有進一步的評估，希望從總統府乃至行政院可以給出一個比較明確的答覆。

疑慮部分，在今天會議的最後結論中，賴總統再一次強調，針對台美貿易逆差以及對等關稅的議題，台灣第一個優先採購的項目就是美國的液化天然氣，賴總統在會場上親口希望環保團體能給予支持。但不管大家是否支持，政府勢必一定會往前做，如果對美要準備大量採購天然氣，接下來有關天然氣接收站的搶建、強建以及既有天然氣接收站儲氣槽的擴建，在接下來幾年就會不斷發生，我國的碳排總量會大幅上升，這件事情是值得疑慮和觀察的。