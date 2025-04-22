為地球種下一棵樹 世界地球日北台8縣市推植樹

今天是世界地球日，為響應全球環保議題及減碳趨勢，北台8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，22日由市長侯友宜及北臺7縣市代表宣布活動起跑，活動將持續到明年4月，透過專屬網站，提供免費苗木及媒合公有土地，廣邀民眾加入植樹永續行動，為地球種下屬於每個人的那一棵樹。

新北市、臺北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣及苗栗縣共計8個縣市成立「北臺區域發展推動委員會」，共同合作為推動經濟、環境等議題。為積極減緩氣候變遷，北臺8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，期待號召民眾、企業及團體共同為這片土地種下一棵樹，以促進環境生態健康，同時也符合聯合國SDGs永續發展目標(Sustainable Development Goals)第13、15、17項目標。

為廣邀全民植樹，北臺8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，透過架設專屬植樹網站，提供8縣市的植樹地圖，介紹各縣市的適種環境；同時可透過網站提供免費苗木及媒合公有土地。另外民眾及團體可於網站上報名植樹，參與者可將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，並透過網站下載專屬參與證書，為自己的行動留下紀錄。

在完成拍照種植成果並上傳至「我的樹苗日記」，前500位取得電子參與證明書者，新北市農業局將從中隨機抽出100位，贈予新北市價值高達500元農漁特產品，例如包種茶、手工餅乾禮盒及紅燒白帶魚罐頭等。另外也將至其他縣市推出植樹快閃活動，鼓勵各縣市民眾共同參與，並會透過系列抽獎活動鼓勵植樹，獎品數量超過2,000個，相關資訊將公佈於活動網站。

今日除了新北市長侯友宜出席外，臺北市副市長張溫德、基隆市副市長邱佩琳、新竹縣副縣長陳見賢、苗栗縣副縣長邱俐俐、桃園秘書長溫代欣、宜蘭縣秘書長吳志宏、新竹市產業發展處長嚴翊琦，中央單位林業及自然保育署處長汪昭華、林業試驗所副所長吳孟玲及北海岸及觀音山國家風景管理處長陳煜川亦蒞臨現場，展示對計畫的全力支持。

各縣市首長及代表們也表示，這項合作不僅能夠實現地區綠化，還能增強地方政府與民間的聯繫，共同為台灣的環境永續貢獻力量，此次活動更像是一場團結合作的盛會，讓植樹行動變成一種全民永續運動。

新北市長侯友宜表示，環保永續除了是政府的責任，更需要各方的支持與響應，新北市將透過本次活動於2026年底完成種下30萬棵苗木，邀請所有民眾及團體共襄盛舉，一起為地球種下一棵樹，這次北臺8縣市政府及民間的協力合作，不僅能將永續的力量凝聚得更強大，同時也能深化各縣市連結，讓植樹不只是短期的行動，更是對未來的承諾，為後代創建更健康的生活環境。

另外，新北市長期推動計畫型植樹，今年也透過多元植樹「都市造林計畫」，並重新盤點出40公頃的閒置公有土地與企業進行媒合，包括可口可樂、群光電子、新光人壽、森崴能源、元杉森林、技嘉科技、生活的藝術、日貿電、固緯電子、芙彤園、鴻海精密、皇昌營造、志聖工業、太平洋建設、台新金融、豐得國際、日勝生技、格治顧問、龍山寺、退輔會板橋榮譽國民之家、華藏基金會、桑耶寺、尤努斯基金會、醒覺基金會、醒吾科技大學、宸菳工程、蓬萊園藝、華溱園藝、友騰景觀及景翔園藝等企業團體到場響應，未來亦將持續媒合企業團體合作植樹，2030年前將與100間企業合作。