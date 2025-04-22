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台彩前4月銷售再創同期高 「網路梗」帶動電腦型彩券熱銷

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台彩總經理謝志宏(任珮云攝）
台彩總經理謝志宏(任珮云攝）

台灣彩券銷售金額再刷新紀錄，台彩總經理謝志宏表示，今年截至4月20日止，台彩銷售金額已達927.3億元，創歷史同期新高，年增13.1%；其中電腦型彩券累計銷售達326.3億元，年增41.8%，而立即型（刮刮樂）累計銷售額達601億元，年增1.9%。今年全年銷售可望再戰歷史新高。值得一提，「三星、電選、四倍、十期」的「網路梗」，帶動Bingo Bingo年後銷售量爆衝16倍。

台彩董事長黃志宜日前曾表示，台彩今年的業績目標為1558億元，再度改寫台彩自96年接手彩券發行業務以來的新高，其中電腦型彩券業績目標720億元、立即型彩券（刮刮樂）838億元。而以該目標來看，今年至4月20日止，電腦型彩券的達成率已達45%；立即型（刮刮樂）彩券的達成率達71%，均優於預期目標。

台彩總經理謝志宏表示，雖然今年川普關稅戰可能衝擊經濟，但目前看起來對台彩的業績影響有限，未來要再觀察個人可支配所得的消長，也不排除川普關稅稅對市場買氣會有遞延性的影響。

值得留意，今年前4月的電腦型彩券業績年增逾4成，優於往年，主要是放完春假後，年輕人對Bingo Bingo蠻喜愛的，所以電腦型彩券業績就相對衝高。電腦型彩券業績走高，主要還是在「累摃效應」和「加碼的效應」有出來，這個影響蠻大的。

那為什麼年輕人會喜歡Bingo Bingo？原因是五分鐘開盤一次，過年後在網路上面有「三星、電選、四倍、十期」的玩法流傳，一些交易者和數學老師還有媒體分享中獎機率和期望值，讓Bingo Bingo的網路梗吸引年輕族群。過去Bingo Bingo 在加碼期間銷售量約是平常的2~3倍，但過年後因有網路梗，讓Bingo Bingo銷售量增加16倍。

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