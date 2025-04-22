快訊

影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

方濟各最後接見的外國政要！美副總統范斯獲贈1物曝光

小天后卡蜜拉首度來台開唱 8月14日降臨高流

中央社／ 台北22日電
以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶著全新世界巡迴，8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。美聯社
以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶著全新世界巡迴，8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。美聯社

以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶著全新世界巡迴，8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。

日前社群瘋傳高雄收到一封來自美國邁阿密的情書，再配上Havana歌詞彩蛋，2天內以吸引超過萬人猜測卡蜜拉要來台灣開唱，今天主辦單位證實好消息，卡蜜拉睽違6年的世界巡迴「Camila Cabello Yours,C Tour」將首度來台。

卡蜜拉也透過主辦單位分享：「我真的等不及想跟你說這件事，謝謝你們的耐心，現在終於要實現了」，她也想把這次巡迴當作一封寫給大家，也獻給這個夏天的情書。

定居邁阿密的卡蜜拉15歲就從選秀節目中脫穎而出，加入女團Fifth Harmony（五佳人），獨特的舞台魅力，加上火辣拉丁風情與靈魂特色唱腔，讓她備受關注。

卡蜜拉歌手生涯至今4度入圍葛萊美獎，獲得逾120座大獎肯定，更締造多首破億神曲，包含獲得鑽石認證（全美銷售突破1000萬張）的Havana與ShawnMendes甜蜜對唱的Señorita、情歌代表作Never Be theSame等，在全球大放異彩奠定小天后地位。

主辦單位表示，Live Nation Taiwan會員於4月30日中午12時至晚間11時59分可獨家搶先購票；5月2日中午12時拓元售票系統全面開賣。

邁阿密 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

小天后卡蜜拉來了！暌違6年巡演首度來台 開唱選在這裡

深感悲痛！教宗方濟各蒙主恩召 各國領袖紛紛發文哀悼

威廉王子全家再缺席皇室復活節禮拜原因曝光！凱特王妃現身童軍活動2改變引關注

《情書》影評：30年前中山美穗寫下影史最動人的告白

相關新聞

牙膏含鉛引恐慌 譚敦慈：刷牙前先做「這件事」更護牙

近期一項美國的民間研究調查，市面上有高達9成的牙膏產品被檢驗出含有鉛，以及砷、汞等重金屬，甚至兒童牙膏也上榜。「無毒教母...

環團與總統見面 核能四接熱議、對政府買美國液化天然氣有疑慮

「全國NGOs環境會議」代表今天在世界地球日到總統府提出60件環保建言，會後團體接受聯訪時對核能議題有最多說明，包含賴清...

南海海槽大地震躲不掉？日學者建議「每天斷電3小時」提高生存能力

根據日媒「Diamond Online」報導，日本京都大學名譽教授鎌田浩毅近日發表新書《大人のための地学の教室》（大人的地球科學教室，暫譯），強調因311大地震的影響，日本已進入地震、火山活動頻仍的「大地變動時代」，若想在地震、海嘯或火山噴發等災難中生存，必須具備基本的地球科學知識。書中指出，尤其在自然災害導致停電時，如何在沒有電力的情況下生活，將是未來每個人必須面對的課題。

小天后卡蜜拉首度來台開唱 8月14日降臨高流

以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶...

白沙屯媽11天遶境 高鐵加開班次停苗栗「每日增56班」

白沙屯媽祖將於5月1日至5月11日舉行為期11天的繞境進香活動，台灣高鐵為配合重要民俗活動，將於旅客人數較多的4天，分別...

ChatGPT生成吉卜力AI圖片侵權嗎？日本政府首回應：1情況就違法

ChatGPT的ChatGPT-4o圖像生成功能掀起全球瘋做「吉卜力」、糖膠公仔或Q版貼紙等，以吉卜力為例，有不少網友把自己的照片「吉卜力」化，引來是否侵權的疑慮，對此日本政府也首次做出回應，提到若「僅是風格或創意相似並不違法」，但仍有其他條件下仍違反著作權，個案是否侵權由司法判定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。