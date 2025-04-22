小天后卡蜜拉首度來台開唱 8月14日降臨高流

以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶著全新世界巡迴，8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。

日前社群瘋傳高雄收到一封來自美國邁阿密的情書，再配上Havana歌詞彩蛋，2天內以吸引超過萬人猜測卡蜜拉要來台灣開唱，今天主辦單位證實好消息，卡蜜拉睽違6年的世界巡迴「Camila Cabello Yours,C Tour」將首度來台。

卡蜜拉也透過主辦單位分享：「我真的等不及想跟你說這件事，謝謝你們的耐心，現在終於要實現了」，她也想把這次巡迴當作一封寫給大家，也獻給這個夏天的情書。

定居邁阿密的卡蜜拉15歲就從選秀節目中脫穎而出，加入女團Fifth Harmony（五佳人），獨特的舞台魅力，加上火辣拉丁風情與靈魂特色唱腔，讓她備受關注。

卡蜜拉歌手生涯至今4度入圍葛萊美獎，獲得逾120座大獎肯定，更締造多首破億神曲，包含獲得鑽石認證（全美銷售突破1000萬張）的Havana與ShawnMendes甜蜜對唱的Señorita、情歌代表作Never Be theSame等，在全球大放異彩奠定小天后地位。

主辦單位表示，Live Nation Taiwan會員於4月30日中午12時至晚間11時59分可獨家搶先購票；5月2日中午12時拓元售票系統全面開賣。