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白沙屯媽11天遶境 高鐵加開班次停苗栗「每日增56班」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯媽祖將於5月1日至5月11日舉行為期11天的繞境進香活動，台灣高鐵為配合重要民俗活動，將於旅客人數較多的4天，分別提供45至56班次停靠苗栗站的列車聯。聯合報系資料照片
白沙屯媽祖將於5月1日至5月11日舉行為期11天的繞境進香活動，台灣高鐵為配合重要民俗活動，將於旅客人數較多的4天，分別提供45至56班次停靠苗栗站的列車聯。聯合報系資料照片

白沙屯媽祖將於5月1日至5月11日舉行為期11天的繞境進香活動，台灣高鐵為配合重要民俗活動，將於旅客人數較多的4天，分別提供45至56班次停靠苗栗站的列車，另也與交通部公路局啟動「運具聯防疏運」機制，引導高鐵旅客轉搭客運等大眾交通運具。

高鐵表示，高鐵苗栗站於進香期間，除加派人力外，也將安排人員於服務台旁、1號出口位置，進行舉牌及現場引導，敬請旅客配合車站動線規畫。台灣高鐵也將隨時監控車站人潮狀況，必要時將規劃全車自由座（商務車廂除外）的臨時加班車。

高鐵表示，旅客人數較多的5月1日、5月9日、5月10日、5月11日等4日，分別提供45至56班次停靠苗栗站的列車。

此外，高鐵也將與公路總局啟動「運具聯防疏運」機制，引導高鐵旅客轉搭客運等大眾交通運具；高鐵苗栗站於客運轉運站 (8號公車月台）提供白沙屯接駁專車停靠，並於車站閘門前、1樓大廳（1號出口處）等處設置接駁轉乘導引公告，協助旅客順利轉乘至白沙屯。

高鐵表示，旅客前往車站前，可預先於企業網站或「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，輕鬆、及時地掌握車站排隊狀況，以利規畫提早到站準備搭車。

白沙屯媽祖 進香 高鐵

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