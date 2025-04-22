國道7號高速公路明年動工 經費比當年暴增近900億元
國道7號高速公路起初經費預估為615.5億元，因環評因素延宕多年。立法院經濟委員會昨日考察高雄產業交通建設概況，會中報告指出，國7預定明年上半年開工，總經費從1357.9億元增加至1501.7億元。立委賴瑞隆表示，希望交通部加速完成，打造高雄多元產業的競爭力。
國道7號興建案在2010年完成規畫，2012年展開環評，2022年環評通過。全長約23公里，將設臨海、大坪頂、小港、大寮系統、鳳寮、鳥松、仁武系統等7處交流道，可望舒緩國1、台88及國10交通。
立法院經濟委員會昨至高雄考察，高公局、鐵道局、民航局等單位報告高雄機場新航廈進度國道7號、捷運黃線、捷運紅線等項進度。
高公局報告指出，國道7號建設總經費原規畫1357.9億元，因地價上漲及高雄市修正｢高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例｣，用地費用提升至441.9億元，總金額提升至1501.7億元。
此外，國7正辦理第一次修正建設計畫，都市計畫變更及完成非都市土地協議價購作業將持續進行，預計維持明年（2025年）上半年正式開工，未來視用地取得進度分段施工，加速建設期程。
立委賴瑞隆說，高雄現在有｢高雄國際機場新航廈第一期建設｣、「捷運黃線、紅線延伸林園」、「國道7號」等重大建設進行中，串連高雄重要交通節點，攸關高雄長遠發展，交通部應提前完工加速完成，打造高雄成為多元產業、交通便捷的永續宜居都市。
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