國道7號高速公路明年動工 經費比當年暴增近900億元

ChatGPT的ChatGPT-4o圖像生成功能掀起全球瘋做「吉卜力」、糖膠公仔或Q版貼紙等，以吉卜力為例，有不少網友把自己的照片「吉卜力」化，引來是否侵權的疑慮，對此日本政府也首次做出回應，提到若「僅是風格或創意相似並不違法」，但仍有其他條件下仍違反著作權，個案是否侵權由司法判定。

2025-04-22 14:30