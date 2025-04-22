地球日論壇 學者專家籲保護地球「潔淨能源是關鍵」

為響應2025世界地球日，聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會與太極門氣功養生學會合辦線上論壇，強調全球在2030年前須將潔淨能源的發電量提升三倍。EARTHDAY.ORG首席創意與內容官Tom Cosgrove強調，每個人都擁有推動變革的力量，潔淨能源正是關鍵。

線上論壇邀請來自政界、學界與民間團體的專家學者共14人，探討永續發展的實踐與未來。逢甲大學環境工程與科學系教授林俊德則從教育出發，鼓勵學生深入探討再生能源的各種技術、優劣與未來市場潛力，並理解能源政策背後的環境衝突與平衡，落實永續發展於課堂中。

太極門掌門人洪道子博士在致詞中指出：「守護地球的力量，不僅來自科技與資源，更來自每一個人的良心。良心是行動的羅盤，幫助我們辨別對錯，做出有利於人類與地球的選擇。只要秉持良心，自然能走在永續之道上。」

荒野保護協會台中分會長游永滄表示，唯有身體力行，才能實現改變。荒野協會長期推動筏子溪守護計畫、生態城市、永續山林、無塑海洋等理念，透過淨溪、環境教育、志工培訓等行動，讓環境改善從日常生活中落實。

綠永科技股份有限公司負責人蔡孜宏分享「紙代塑」的實踐經驗，以環保水性塗層紙取代傳統塑膠包材，不僅具防油、防潮與熱封功能，還可回收、無毒，碳排放量僅為塑膠的一半，有效降低微塑膠污染。然而他也坦言，初期轉型成本高，需企業勇於突破設計與測試的挑戰。隨著政策與市場支持，「紙代塑」正逐步成為永續包裝的重要趨勢。

與談專家學者呼籲，不僅是地球日這一天，而是生活中的每一日，「我們有能力保護我們的地球！」