快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

地球日論壇 學者專家籲保護地球「潔淨能源是關鍵」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
為響應第55屆世界地球日，太極門氣功養生學會、聯合國NGO世界公民總會與世界之愛和平總會攜手舉辦線上論壇，共同探討永續發展的實踐與未來。圖／太極門提供
為響應第55屆世界地球日，太極門氣功養生學會、聯合國NGO世界公民總會與世界之愛和平總會攜手舉辦線上論壇，共同探討永續發展的實踐與未來。圖／太極門提供

為響應2025世界地球日，聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會與太極門氣功養生學會合辦線上論壇，強調全球在2030年前須將潔淨能源的發電量提升三倍。EARTHDAY.ORG首席創意與內容官Tom Cosgrove強調，每個人都擁有推動變革的力量，潔淨能源正是關鍵。

線上論壇邀請來自政界、學界與民間團體的專家學者共14人，探討永續發展的實踐與未來。逢甲大學環境工程與科學系教授林俊德則從教育出發，鼓勵學生深入探討再生能源的各種技術、優劣與未來市場潛力，並理解能源政策背後的環境衝突與平衡，落實永續發展於課堂中。

太極門掌門人洪道子博士在致詞中指出：「守護地球的力量，不僅來自科技與資源，更來自每一個人的良心。良心是行動的羅盤，幫助我們辨別對錯，做出有利於人類與地球的選擇。只要秉持良心，自然能走在永續之道上。」

荒野保護協會台中分會長游永滄表示，唯有身體力行，才能實現改變。荒野協會長期推動筏子溪守護計畫、生態城市、永續山林、無塑海洋等理念，透過淨溪、環境教育、志工培訓等行動，讓環境改善從日常生活中落實。

綠永科技股份有限公司負責人蔡孜宏分享「紙代塑」的實踐經驗，以環保水性塗層紙取代傳統塑膠包材，不僅具防油、防潮與熱封功能，還可回收、無毒，碳排放量僅為塑膠的一半，有效降低微塑膠污染。然而他也坦言，初期轉型成本高，需企業勇於突破設計與測試的挑戰。隨著政策與市場支持，「紙代塑」正逐步成為永續包裝的重要趨勢。

與談專家學者呼籲，不僅是地球日這一天，而是生活中的每一日，「我們有能力保護我們的地球！」

世界地球日 再生能源 永續

延伸閱讀

響應世界地球日 北台8縣市發起植樹活動盼百萬人種百萬樹

少子化促戰鬥機駕駛視力標準放寬 專家看數據「安啦」

美債、美元崩跌早有預謀？ 專家掀川普底牌：打一場貨幣大戰

地球日減碳行動夯 永豐銀搶占綠電信託龍頭

相關新聞

牙膏含鉛引恐慌 譚敦慈：刷牙前先做「這件事」更護牙

近期一項美國的民間研究調查，市面上有高達9成的牙膏產品被檢驗出含有鉛，以及砷、汞等重金屬，甚至兒童牙膏也上榜。「無毒教母...

影／百餘名藥師批衛福部 為無專業背景者開後門賣藥

藥師公會全國聯合會百餘名藥師，上午到衛生福利部前陳情抗議。不滿衛生福利部3月18日發布的「衛部中字第1141860113...

長榮航北美布局再出招 10月3日起直飛美國達拉斯

長榮航空（2618）強化北美布局，10月3日起直飛美國達拉斯，唯一亞洲區航空公司營運德州雙航點，每周90班直飛北美9大航...

地球日論壇 學者專家籲保護地球「潔淨能源是關鍵」

為響應2025世界地球日，聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會與太極門氣功養生學會合辦線上論壇，強調全球在2030...

「尋常之外」融合科技與藝術 邀觀眾翻越偏見與限制

當我們習以為常的生活動作，對某些人而言卻是艱鉅挑戰，當一句問候、一場溝通都需要透過「眼神」才能實現—你是否能想像這樣的世...

響應世界地球日 北台8縣市發起植樹活動盼百萬人種百萬樹

為響應全球環保議題及減碳趨勢，北台8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，由新北市長侯友宜及北台7縣市代表宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。