「尋常之外」融合科技與藝術 邀觀眾翻越偏見與限制

當我們習以為常的生活動作，對某些人而言卻是艱鉅挑戰，當一句問候、一場溝通都需要透過「眼神」才能實現—你是否能想像這樣的世界？由目目非營利團隊策劃的展覽《尋常之外—以目光翻越日常邊界》，即起於華山1914文化創意產業園區中4A館舉行，邀請觀眾一同走進目光的世界，翻越偏見與限制的邊界，看見更多生命的可能。

目目非營利團隊前身為專注於眼動科技應用的科技公司，起初開發輔具協助重度肢體障礙者以眼動控制電腦，滿足他們在溝通、學習與日常生活上的需求。長期投入後，團隊深知僅有科技並不足以支撐改變——還需要教育、陪伴與制度支撐。於是進一步成立非營利組織，投入眼動師資培訓與教育資源開發，並致力於推動融合教育與社會倡議，期望打造一個對所有人都更友善的環境。

展覽共分為三大展區。第一展區「尋常，之外」以雨幕與孤島意象打造沉浸氛圍，帶領觀眾抽離日常，進入重度肢體障礙者所經歷的迷宮世界。日常生活中最基本的動作，對他們而言卻可能充滿阻力與掙扎。透過空間氛圍與敘事的設計，邀請觀眾從他們的視角出發，理解在尋常之外所藏的勇氣與韌性。

第二展區「目光魔法」則以奇幻森林為靈感，透過光線與色彩營造出如魔法世界般的場景，象徵科技突破生理限制的力量。觀眾可以親身體驗「眼控互動」的多媒體技術，深入了解目目團隊如何協助孩子透過眼動進行溝通與學習。展區內設有以懷舊Game Boy為靈感的遊戲面板，讓觀眾透過眼動裝置操作視知覺遊戲以及眼動童書，體驗學習歷程，欣賞這群身體受限、目光卻自由的孩子及青年們，共同創作的日常影像故事與眼動作品，並展出目目團隊推出的實體童書與教學教材，感受科技轉化生命的溫柔力量。

第三展區「目光所向」回到現實，聚焦目目非營利組織的工作實踐與推動歷程。從眼動科技的教學應用到師資培訓與議題推廣，展現當目光成為語言，每一次凝視都能跨越沉默，串連出理解與陪伴的力量，為社會注入更多溫度與可能。