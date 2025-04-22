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長榮航空10月直飛美國達拉斯 營運德州雙航點

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空將於10月3日開闢桃園-達拉斯直飛航線，以波音777-300ER執飛，機票即日開賣。圖/長榮航空提供
長榮航空將於10月3日開闢桃園-達拉斯直飛航線，以波音777-300ER執飛，機票即日開賣。圖/長榮航空提供

長榮航空今天宣布，將於10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，提供每周3班的飛航服務，北美將增加至9個客運航點，每周將達90個航班往返北美地區，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，也是亞洲區航空公司中唯一經營德州兩個航點的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自1998年開始經營達拉斯貨運航線，今年開闢達拉斯客運航線，主因是隨著近年多家企業進駐，並伴隨強勁的經濟及人口增長，讓達拉斯躍升為美國德州的經濟與商業重心之一，長榮航空此次開闢達拉斯客運直飛航線，更是成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司，利用其客運旅運量為全球第三大的機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市，創造更多便利性。

長榮航空指出，達拉斯航線為清晨抵達桃園機場，旅客將可搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，轉機至亞洲各大城市，有利於吸引商務客及觀光客來台轉機的客源，有效發揮台灣轉運樞紐的價值及特色。

達拉斯是美國第四大都會區，擁有眾多跨國企業和商業機構，人口超過 830 萬人，也是超過 20 家財富 500 強公司總部的所在地，涵蓋了能源、醫療、科技、航空和金融等多個產業，顯示出該地區商業活動的多元化與活力；達拉斯周邊地區也有豐富的文化景點和旅遊資源，包含佩羅特自然與科學博物館、重逢塔及NBA球隊達拉斯獨行俠主場-美國航空中心球館等，吸引旅客前來觀光旅遊，此外達拉斯更吸引多家台灣知名企業進駐，在當地進行業務拓展，項目涵蓋製造、科技、汽車等，促進台美之間商業交流與合作。

達拉斯開航後，長榮航空直飛北美將擴增為9大航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多以及10月3日開航的達拉斯，從東岸到西岸，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，延伸至美加百餘個內陸城市，除了滿足不同客群需求，也讓旅客安排行程更加便利靈活。

長榮航空桃園-達拉斯航線以波音777-300ER機型飛航，圖為航班時程規劃。圖/長榮航空提供
長榮航空桃園-達拉斯航線以波音777-300ER機型飛航，圖為航班時程規劃。圖/長榮航空提供
長榮航空桃園-達拉斯直飛航線，提供每周三班的飛航服務，旅客可搭配長榮航空其他北美航點，延伸至美加百餘個內陸城巿，安排行程更加便利。圖/達拉斯旅遊局提供
長榮航空桃園-達拉斯直飛航線，提供每周三班的飛航服務，旅客可搭配長榮航空其他北美航點，延伸至美加百餘個內陸城巿，安排行程更加便利。圖/達拉斯旅遊局提供
重逢塔為達拉斯知名地標之一，塔內設有觀景台，可360度環景觀賞達拉斯的城市風光。圖/達拉斯旅遊局提供
重逢塔為達拉斯知名地標之一，塔內設有觀景台，可360度環景觀賞達拉斯的城市風光。圖/達拉斯旅遊局提供
達拉斯佩羅特自然與科學博物館由三間達拉斯歷史悠久的博物館組成，展區豐富，是親子出遊必訪景點。圖/達拉斯旅遊局提供
達拉斯佩羅特自然與科學博物館由三間達拉斯歷史悠久的博物館組成，展區豐富，是親子出遊必訪景點。圖/達拉斯旅遊局提供

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