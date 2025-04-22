響應世界地球日 北台8縣市發起植樹活動盼百萬人種百萬樹

為響應全球環保議題及減碳趨勢，北台8縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，由新北市長侯友宜及北台7縣市代表宣布活動起跑，活動將持續到明年4月，透過專屬網站，提供免費苗木及媒合公有土地，廣邀民眾加入植樹永續行動。

今天是世界地球日，新北、台北、基隆、桃園、宜蘭、新竹、新竹縣及苗栗縣等8縣市成立「北台區域發展推動委員會」，共同合作為推動經濟、環境等議題。期待號召民眾、企業及團體共同為這片土地種下一棵樹，以促進環境生態健康，同時也符合聯合國SDGs永續發展目標。

新北市農業局表示，今年透過架設專屬植樹網站，提供8縣市的植樹地圖，介紹各縣市的適種環境；同時可透過網站提供免費苗木及媒合公有土地。民眾及團體可於網站上報名植樹，參與者可將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，並透過網站下載專屬參與證書，為自己的行動留下紀錄。

在完成拍照種植成果並上傳至「我的樹苗日記」，前500位取得電子參與證明書者，將從中隨機抽出100位，贈予新北市價值高達500元農漁特產品，另外也將至其他縣市推出植樹快閃活動，鼓勵各縣市民眾共同參與，並會透過系列抽獎活動鼓勵植樹。

新北市長在世界地球日發起為地球種下一棵樹，活動長達1年時間，讓要參與的民眾可以從網站參加，8縣市全力推動環境友善，做到關心承諾，讓這塊土地可以永續走下去。

台北市副市長張溫德表示，面對氣候變遷，北市面對高溫挑戰，透過立體綠化及綠戶提升，降低體感溫度，也在捷運路廊廣植行道樹，觀念部分，去年在國小帶動減碳課程，讓淨零ㄅㄅ從小紮根成為生活一部份。